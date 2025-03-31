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Чи зможе Україна відбити новий наступ Росії на фронті: названо важливий нюанс

Юрій Берендій
31 березня 2025, 23:06
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2025 рік стане для України роком оборони, адже для українських військ наступальні операції наразі є недосяжною метою, зазначив Жданов.
ВСУ, фронт
Чи зможе Україна відбити новий наступ Росії / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Жданов:

  • Росіяни мають сили для проведення локальних проривів
  • Сили оборони України зможуть втримати позиції під час наступу РФ
  • Україна має припиняти будь-які контрнаступальні операції та перейти в оборону

Росія має у своєму розпорядженні як піхотні, так і танкові підрозділи, які будуть задіяні в новому масштабному наступі. Хоча ситуація там не настільки критична, як іноді зображують, противник здатний здійснювати прориви локального значення – на глибину до 10-15 км. Однак українські війська мають достатні сили для утримання позицій. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов, коментуючи готовність України до відбиття наступу російських військ.

За його словами, навіть російські військові блогери визнають, що, попри операцію в Бєлгородській області, ЗСУ не використали весь резерв, який залишився після Курської операції. Це означає, що Росія не змогла змусити Україну перекинути туди додаткові сили.

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"Ще один момент. З огляду на загальну ситуацію на лінії фронту, 2025 рік буде роком оборони. Нам радше слід відмовитися від будь-яких наступальних операцій. Точніше наступ - це для нас сьогодні взагалі недосяжна мета, а ось контрнаступальні операції нам треба припиняти і сідати в глуху оборону, окопуватися і тримати позиції", - сказав Жданов.

Військовий експерт наголосив, що Україні важливо утримувати позиції та зміцнювати оборону доти, доки не буде вирішено питання з постачанням необхідного озброєння і боєприпасів.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Велика Британія розпочнуть підготовку контингентів для їх розміщення на території України. Найближчим часом має відбутися зустріч військових представників США та Великої Британії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент Фінляндії Александер Стубб висловив думку, що єдиним можливим посередником між Україною та Росією може стати екс-президент США Дональд Трамп. За його словами, Путін відчуває повагу до американського лідера, але водночас боїться Трампа.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи 31 березня на Бучанському саміті за участю спікерів парламентів різних країн, наголосив, що Україна прагне якнайшвидшого завершення війни, але мир має бути не лише швидким, а й надійним та справедливим.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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