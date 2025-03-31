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"Єдина людина у світі": у Фінляндії назвали імʼя посередника між Україною та РФ

Маріна Фурман
31 березня 2025, 20:51
315
Президент Фінляндії вважає, якщо Путін не погодиться на припинення вогню, то США повинні ввести проти РФ "колосальні санкції".
Стубб, Зеленский, Путин
Тільки Трамп може бути посередником між Україною і Росією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Єдина людина у світі, яка може стати посередником між Україною та РФ - Дональд Трамп
  • Путін поважає та боїться американського лідера

Єдиною людиною, яка нібито може виступити посередником між Україною та країною-агресоркою Росією, є президент США Дональд Трамп. Про це заявив лідер Фінляндії Александер Стубб.

За його словами, Путін має повагу до американського лідера, але водночас боїться Трампа.

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"Бесіди, які я вів із президентом Трампом у Флориді, зводяться в основному до двох дуже простих повідомлень. Перше: він, імовірно, єдина людина у світі, яка може стати посередником у встановленні миру між Україною і Росією. Чому? Тому що Путін поважає, а багато в чому і боїться Дональда Трампа", - вважає Стубб.

Друге повідомлення, за його словами, стосується припинення вогню. Президент Фінляндії нагадав, що під час зустрічі з Трампом він запропонував встановити дедлайн для Росії до 20 квітня.

"Якщо президент Путін, який єдиний не погоджується на припинення вогню, тому що цього хочуть американці, цього хочуть європейці, цього хочуть українці, якщо він не підкориться припиненню вогню, тоді ми маємо піти на колосальний набір санкцій від Сполучених Штатів і Європи", - підкреслив Стубб.

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Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп радився з президентом Фінляндії Александром Стуббом про те, чи варто довіряти російському диктатору Володимиру Путіну, на що фінський лідер відповів, що не можна. Лідер Фінляндії також наголосив, що для досягнення припинення вогню необхідно встановити чітку дату. Тому Стубб запропонував Трампу дату - 20 квітня.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє Володимиру Путіну і впевнений у його намірі досягти мирної угоди. Трамп також висловив думку, що існує психологічний дедлайн для припинення вогню.

Крім того, Трамп розлючений на Путіна через заяви про нелегітимність президента України Володимира Зеленського. Американський лідер нібито готовий накласти "вторинні тарифи" на всю нафту з Росії, якщо не вдасться укласти угоду про припинення вогню.

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Хто такий Олександр Стубб?

Кай-Йоран Александр Стубб - фінський і європейський державний діяч, дипломат. Президент Фінляндії з 1 березня 2024 року, колишній Прем'єр-міністр Фінляндії. У 2008 - 2011 роках був міністром закордонних справ Фінляндії, пише Вікіпедія.

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