Здійнявся яскравий вогонь: партизани влаштували підрив на залізниці окупантів

Важлива транспортна артерія противника потрапила під удар партизанів.

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Незабаром ударів по логістиці ворога буде ще більше / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Атеш

Що повідомили в Атеш:

Партизани знищили трансформаторну шафу на Луганщині

Логістику окупантів було порушено

Агенти партизанського руху Атеш знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської, що на території тимчасово окупованої країною-агресоркою Росією Луганської області.

Про це йдеться у дописі Атеш у Telegram. Там зазначають, що окупанти цими залізничними шляхами перевозили свої ресурси для постачання військ, а також саму військову техніку і особовий склад.

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"Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин", - йдеться у повідомленні.

В Атеш додали, що систематичні удари по транспортній інфраструктурі противника будуть продовжуватися і у найближчий час їх навіть стане більше.

Операції українських партизанів - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що представники українського підпілля напередодні здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області.

Раніше також стало відомо, що партизани знищили трансформаторну шафу на одній із ворожих залізниць. Інцидент стався біля міста Кемерово, що у Російській Федерації.

Нещодавно партизани провели успішну диверсію в одному з районів Донецька. Їм там вдалося знищити військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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