Здійнявся яскравий вогонь: партизани влаштували підрив на залізниці окупантів

Що повідомили в Атеш:
- Партизани знищили трансформаторну шафу на Луганщині
- Логістику окупантів було порушено
Агенти партизанського руху Атеш знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської, що на території тимчасово окупованої країною-агресоркою Росією Луганської області.
Про це йдеться у дописі Атеш у Telegram. Там зазначають, що окупанти цими залізничними шляхами перевозили свої ресурси для постачання військ, а також саму військову техніку і особовий склад.
"Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин", - йдеться у повідомленні.
В Атеш додали, що систематичні удари по транспортній інфраструктурі противника будуть продовжуватися і у найближчий час їх навіть стане більше.
Операції українських партизанів - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що представники українського підпілля напередодні здійснили успішну операцію зі зриву постачання палива російським окупантам, які перебувають у Запорізькій області.
Раніше також стало відомо, що партизани знищили трансформаторну шафу на одній із ворожих залізниць. Інцидент стався біля міста Кемерово, що у Російській Федерації.
Нещодавно партизани провели успішну диверсію в одному з районів Донецька. Їм там вдалося знищити військовий автомобіль окупантів разом із комплексом РЕБ.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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