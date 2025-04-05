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Може перерости у наступ: аналітик розповів про небезпечні дії ворога

Анна Косик
5 квітня 2025, 13:39
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На фронті є декілька напрямків, що вимагають уваги через небезпеку наступу противника.
ВСУ
Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на одному з напрямків / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня України, 10 ОГШБр

Що повідомив Кононученко:

  • Окупанти хочуть захопити якомога більше територій до перемир'я
  • Ворог має тактичні успіхи на Лиманському напрямку
  • На Покровському напрямку ЗСУ стабілізують ситуацію

Окупаційні війська країни-агресорки Росії намагаються захопити якнайбільше територій України до можливого укладання перемир'я. Про це 24 каналу розповів OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко.

"Зараз можемо говорити про рух окупантів на Лиманському напрямку біля села Терни. Також в напрямку Борової. Так само є рух північніше від Куп'янська, де росіяни перейшли річку Оскіл. На цих ділянках ворог, на жаль, має успіх тактичного масштабу", - сказав він.

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Може перерости у наступ: аналітик розповів про небезпечні дії ворога
Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Водночас українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Там Сили оборони України мають успіхи біля Котлиного і Шевченко. В напрямку Великої Новосілки ЗСУ перекинули серйозні сили стримування, тому в окупантів немає шансів на просування.

На Запорізькому напрямку ситуація дещо інша. Ворог промацує фронт біля Оріхового і намагається атакувати невеликими групами. Українські військові стверджують, що дії ворога нагадують розвідку боєм, яка може перерости у більший наступ.

"Багато чого залежить від того, куди окупанти перемістять сили з Курської області. Поки що вони залучили порівняно невелику кількість. Є питання, де саме ворог використає ці 5 – 6 бригад", - пояснив Кононученко.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що країна-агресор Росія не полишає спроб захопити якомога більше територій України. Окупанти вже готуються до весняного наступу.

Раніше Главред писав, що окупанти з 80-ої окремої мотострілецької бригади скаржаться на те, що командування країни-агресорки Росії "стирає" особовий склад у штурмах на островах Дніпра у Херсонській області.

Напередодні в ДПСУ повідомляли, що у Сумській області армія країни-агресора Росії намагається за допомогою малих штурмових груп перетнути кордон і закріпитись.

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Хто такий Віталій Кононученко

Віталій Кононученко - журналіст, OSINT-аналітик, військовий оглядач.

Спеціалізується на аналізі супутникових знімків і втрат військової техніки. Магістр НаУКМА за спеціальністю "Журналістика"

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