Кидають в бій резерви: росіяни намагаються прорватись в ще одну область України

Росіяни залучають нові підрозділи для штурмових дій на Покровському напрямку з ціллю виходу до адмінкордонів Дніпропетровщини, зазначив Сирський.

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Сирський назвав "найгарячіший" напрямок на фронті / Колаж Главред, фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Про що сказав Сирський:

Війська РФ активізувались на Покровському напрямку

Ворог залучає нові підрозділи для виходу до адмінкордонів Дніпропетровщини

Ухвалено важливі рішення щодо додаткового забезпечення підрозділів

Попри гучні заяви окупантів про нібито готовність до припинення вогню на травневі свята, російські окупаційні війська значно активізували бойові дії, зосередивши головні зусилля на Покровському напрямку для подальшого виходу до адмінкордонів Дніпропетровщини. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

За його словами, попри відсутність реальних успіхів як у тактичному, так і в оперативному вимірах, ворог продовжує наполегливо намагатися прорвати українську оборону та просунутися до адмінкордону Дніпропетровської області.

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"З цією метою щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи, жене на смерть своїх військових, звітує про примарні успіхи та перемоги", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в умовах поточної ситуації присвятив день роботі з бригадами, які обороняють цей напрямок, аби оперативно вирішити наявні проблеми та підтримати командирів у плануванні бойових дій.

У ході роботи він уважно вислухав командирів і ухвалив рішення про додаткове постачання боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби та резервів. Особливу увагу приділено ударним безпілотним системам.

"Попри постійний натиск і спроби прориву, ворог постійно зазнає втрат та відходить назад. Вогневе ураження здійснюється на всю глибину бойових порядків противника. Дякую нашим воїнам за ефективність і професіоналізм", - резюмував він.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними аналітичного проєкту DeepState, російські окупаційні війська захопили селище Суха Балка, розташоване в Бахмутському районі Донецької області.

Водночас Сили оборони України досягли успіху на Торецькому напрямку. Згідно з геолокаційними даними, оприлюдненими 29 квітня, ЗСУ просунулися по вулиці Центральній у південній частині Щербинівки, що на захід від Торецька. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW, США).

Керівник Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан підкреслив, що армія РФ наразі не має чітко визначених пріоритетних напрямків ведення бойових дій.

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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