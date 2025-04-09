Як одягатися стильно і молодше після 40: п'ять крутих підказок від дизайнерки

Деякі образи можуть зробити вас набагато молодшими, а інші навпаки.

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Як одягатися стильно в 40 років / Колаж Главред, фото Pixabay

Зовнішня краса починається з прийняття свого тіла і любові до себе всередині.

Гарний і стильний зовнішній вигляд жінки в її 40 років, насправді починається з внутрішньої роботи. Він починається з бажання почуватися добре, що призводить до впевненості, яка потім дозволяє вам використовувати моду як потужний (і веселий!) інструмент.

Так що... якщо ви можете створити привабливішу фігуру і стильний образ за допомогою кількох простих хитрощів стилю, чому б і ні, вірно? Свої лайфхаки на тему стилю наводить засновниця модного і стильного одягу для жінок, експертка зі стилю Ерін Брасбі.

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Стильні образи для жінок 40+

1. відмова від горизонтальних смуг

Смуги не дуже пасують багатьом із нас, бо вони візуально роблять нас ширшими.

Широкі смуги... Топ зліва додає об'єму животу і стегнах, він занадто довгий, а зав'язка збоку застаріла, неприваблива і додає дивний об'єм стегнам. Штани і взуття в порядку, але ви, безумовно, можете замінити їх на пару джинсів, щоб виглядати більш сучасно.

Якщо ви збираєтеся носити смужки, вибирайте замість них тонкі, діагональні або вертикальні смужки. Ця футболка з V-подібним вирізом має класні, вузькі діагональні смуги, які набагато більше підкреслюють і роблять стрункішою.

Як виглядати стильно у 40 років / Фото busbeestyle.com

2. більше не означає краще

Може виникнути спокуса купити речі з "більшою" деталізацією, але деякі деталі дизайну можуть привернути увагу до тих місць, які ви не хочете виділяти.

Проблеми зліва... У кардигана є зав'язка, яка насправді підкреслює живіт! Вона обрамляє нижню частину живота, а це поширена проблемна зона для багатьох жінок. Вона додає більше тканини та об'єму навколо живота і привертає туди увагу.

Подовжений варіант має більш сучасний вигляд через довжину і простоту. А пара темних джинсів з високою посадкою, роблять образ більш молодіжним. І пару шикарних коричневих ботильйонів.

Як виглядати стильно в 40 років / Фото busbeestyle.com

3. відмовтеся від великих квіткових принтів

Квіткові візерунки завжди в тренді, але їх не так просто стилізувати. Вони, загалом, дуже каверзні. Вони можуть виглядати дешево і без смаку.

Проблеми зліва... Ця об'ємна, смілива туніка з квітковим візерунком не дуже хороша. Масштаб принта не пасує, а довжина теж погана, бо сміливий принт тільки підкреслить і зробить ваш живіт, попу, стегна і сідниці більшими.

Якщо ви збираєтеся носити квітковий принт, то виберіть топ, як на фото праворуч, з дрібнішим, але вишуканішим принтом. Ця блузка також коротша і має привабливий відкритий виріз!

Як виглядати стильно у 40 років / Фото busbeestyle.com

4 Остерігайтеся комплектів

Є справді шикарні та вишукані комплекти з однаковими речами. Але є також комплекти, які змусять вас виглядати жахливо...

На першому фото колажу, комплект одягу для відпочинку з анімалістичним принтом. Він має реально поганий вигляд.

Замість того, щоб вибрати однотонний комплект, звертайте увагу на стриманий принт у жіночній нейтральній колірній палітрі.

Як виглядати стильно у 40 років / Фото busbeestyle.com

5. Зверніть увагу на кишені

У більшості випадків кишені привернуть увагу. Якщо у вас светр з великими гігантськими кишенями на стегнах, він приверне увагу і зробить ваші стегна візуально більшими, а це місце, яке багато жінок не хочуть збільшувати!

Є ще одна проблема з кишенями. Довга туніка на ґудзиках має манжети з леопардовим принтом і кишеню з леопардовим принтом. Це може здатися сучасною деталлю, але насправді це не молодить.

Безпечніший варіант - додати принт за допомогою аксесуарів, таких як цей леопардовий клатч. Укорочена довжина і більш обтислий силует цієї сорочки робить образ набагато молодшим.

Як виглядати стильно в 40 років / Фото busbeestyle.com

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