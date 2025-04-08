Як зберегти гроші під час економічної нестабільності: поради банкіра

Коротко:
- Банкір поділився порадами щодо управління фінансами
- Долар і євро залишатимуться стабільними, вигідніше інвестувати в депозити
Незважаючи на складну економічну ситуацію та війну, українці мають можливості для збереження своїх коштів. Банкір Сергій Мамедов в коментарі для УНІАН поділився порадами щодо розумного розпорядження фінансами на найближчі три місяці.
"Для збереження коштів важливо, щоб їх дохідність принаймні перекривала інфляцію", — наголосив експерт.відео дня
Долар чи євро: що вигідніше
За словами Мамедова, варто порівнювати євро з доларом. Його прогноз на найближчі місяці: курс євро до долара залишатиметься стабільним, і різниця між валютами не перевищить 10%. Долар також залишатиметься стабільним з коливанням курсу від 41,8 до 42,8 грн за долар. Купівля доларів не принесе значного прибутку, тому інвестувати в євро має сенс лише для індексації активів.
Вигідний час для депозитів
З квітня українські банки запропонували вигідні умови для депозитів. У цей період, що триватиме до кінця червня, ставки на короткострокові вклади можуть досягати 13–13,5% річних, середні ставки за депозитами на 6–9 місяців — 13,5–14,5%, а на річні вклади — до 16–17%. Проте з урахуванням податків, чистий дохід складе від 9,5% до 12%.
Банкір радить обирати депозит залежно від фінансових цілей. Для тих, хто хоче гнучкості, ідеальним вибором буде вклад на 3–9 місяців.
Золото як надійний інструмент
Ще один варіант для збереження коштів — банківське золото. Завдяки зростанню його вартості на світових ринках, це стало надійним інструментом для захисту капіталу. Однак експерт попереджає: золото — це стратегія на довгі роки, а не спосіб швидкого заробітку.
Ці поради допоможуть українцям грамотно управляти своїми коштами в умовах економічної нестабільності.
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Як повідомляв Главред, 7 квітня НБУ знизив офіційний курс долара до 41,19 грн — це найнижчий показник із жовтня 2024 року. Євро також подешевшав до 45,55 грн.
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