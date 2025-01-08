В Україні різко подорожчав автогаз: названо причини

Головною причиною подорожчання стало зростання акцизних ставок з 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.

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В Україні різко подорожчав автогаз / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Середня ціна автогазу

Ціну автогазу на різних автозаправних станціях

Причина подорожчання автогазу

В Україні дорожчає автогаз на тлі підвищення ставки акцизу з 1 січня. У середньому паливо додало в ціні 65 копійок. Про це пише enkorr.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", середня ціна автогазу піднялася до 36,03 грн/л.

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Найбільше - на 1,3 гривні - до 37,99 грн/л - подорожчало паливо на автозаправних станціях KLO. При цьому ОККО, WOG і SOCAR автогаз подорожчав приблизно на 1 гривню. Така сама ситуація і в мережах BVS, Mango, "Авантаж 7", "Олас" і "Катрал". Водночас на АЗС UPG автогаз додав 1,2 гривні.

Найнижча ціна на цей вид палива - 32,29 грн/л - у "БРСМ-Нафта" у Миколаївській області, а також Marshal у Житомирській - 32,39 грн/л.

Зазначається, що головною причиною подорожчання стало зростання акцизних ставок з 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л. Додатковий фактор - збільшення цін у зарубіжних постачальників.

Ціни в Україні - останні новини

Як писав Главред, вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар розповів, що повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати найближчим часом.

Крім шоколаду, дорожчає і кава. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.

В Україні зросли ціни на яблука та виноград. Станом на 7 січня, виноград подорожчав майже на 21%, як порівняти з груднем 2024 року. Таким чином, середня ціна на виноград перебуває на рівні 249,08 гривні за кілограм. Крім того, зростає середньомісячна ціна на українські яблука.

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