В Україні зміниться ціна на сир: у чому причина

Імпорт сиру в нашу державу побив рекордну позначку.
В Україну напередодні свят ввезли понад 4 тисячі тонн сиру – це є черговим рекордом.
Зокрема, серед імпортованої продукції 2,5 тисячі тонн становить твердий і напівтвердий сир, пише "Інфагро".
"Це просто величезний обсяг навіть для передсвяткової реалізації. Цей сир торгівля і намагатиметься розпродати під свята із застосуванням різноманітних акцій", – йдеться у повідомленні.
Експерти зазначають, що ввезення такої кількості цієї продукції сильно позначиться на вартості сиру на ринку. Так, виробникам доведеться або скорочувати виробництво сиру, або ж знижувати ціну на свою продукцію.
Проте зазначається, що таке постачання очевидно проводили за старими зобов’язаннями. А оскільки в Європі сир значно подорожчав, найближчим часом імпорт суттєво скоротиться. Причиною зменшення імпорту стане також девальвація гривні.
"На грудень багато виробників все-таки збільшили ціни. Це означає, що українські споживачі для святкового столу будуть змушені платити за сир типу "Російський" не менше ніж 230 грн/кг", – зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Україні найближчим часом дорожчатиме імпортний сир – оскільки він у Європі подорожчав. В результаті цього наші імпортери можуть зменшити закупівлі.
Крім цього зазначалося, що виробництво сиру в Україні надалі скорочуватиметься. Не виключено, що українці перейдуть на імпортний продукт, оскільки він коштує дешевше.
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