Рекордна вартість: в Україні різко переписали ціни на популярний овоч

Подорожчання пояснюється не лише сезонністю, а й економічними факторами.

https://glavred.net/economics/rekordnaya-stoimost-v-ukraine-rezko-perepisali-ceny-na-populyarnyy-ovoshch-10624340.html Посилання скопійоване

Ціни на помідори / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на тепличні помідори підвищились в середньому на 20%

Цього тижня пропозиція помідорів була недостатньою

Ціни на помідори вже на 12% вищі, ніж минулого року

Ціни на тепличні помідори на внутрішньому ринку підвищились в середньому на 20%, і коштують в середньому 98 грн/кг. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зазначається, що напередодні новорічних свят, коли попит на овочі традиційно зростає, спостерігається активна динаміка подорожчання цієї продукції.

відео дня

"Тепличні помідори на внутрішньому ринку подорожчали в середньому на 20%. Остаточна вартість залежить від якості, обсягу партії та сорту продукції. Це значне підвищення відображає неспроможність ринку задовольнити поточний попит. Причинами такого стану є як сезонний фактор, так і недостатня пропозиція на ринку", - йдеться в повідомленні.

Аналітики також додають, що цього тижня пропозиція помідорів була недостатньою. Зазначається, що частина продукції надходить з імпорту, однак обсяги імпортних поставок не здатні повною мірою компенсувати брак товару на ринку. Це ще більше ускладнює ситуацію, особливо на фоні стабільно високого попиту.

Крім того, аналіз ринкових тенденцій свідчить, що нинішні ціни на тепличні помідори в Україні вже на 12% вищі, ніж у цей же період минулого року.

Такий рівень подорожчання пояснюється не лише сезонністю, а й економічними факторами, такими як зростання витрат на логістику, енергоносії та добрива. Все це відображається у фінальній вартості продукції для споживача.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на українському ринку наразі досить обмежена пропозиція білокачанної капусти високої якості. Через це відпускні ціни продовжують різко зростати.

Водночас, в Україні відзначається незначне зниження роздрібних цін на свинину. Зокрема, здешевшали охолоджені напівфабрикати зі свининою на полицях національних торгівельних мереж.

Також відомо, шо в Україні встановили ціни на картоплю на рівні 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж раніше.

Читайте також:

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред