"Ми відкриті для всього, що допоможе українцям": у США відповіли, чи можуть списати борги Києву

Джен Псакі / Фото Reuters

В адміністрації Джо Байдена оцінили можливість того, що США спишуть борг Україні. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США відкриті для всього, що допоможе українцям відновити країну.

За словами Псакі, Штати розуміють, що Україна потребуватиме різного роду підтримки.

"Ми дуже відкриті для всього, що допоможе українцям відновити свою країну і протистояти російському вторгненню", – сказала Джен Псакі під час брифінгу.

Зазначимо, через повномасштабну війну, яку розв'язав президент РФ Володимир Путін, Україна щодня втрачає мільярди доларів. При цьому для того, щоби виконувати свої зобов'язання, Кабмін змушений значно збільшувати борги. Доводиться повертати і старі кредити: до кінця 2022-го повернути потрібно близько 3 млрд доларів.

Від США Україна отримує не лише безповоротну допомогу, а й кредити і гарантії. Крім того, розмір заборгованості України зростатиме разом з реалізацією програми ленд-лізу (вона передбачає допомогу в розмірі до 33 млрд доларів).

Ленд-ліз для України

28 квітня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект про ленд-ліз для України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в тексті документа йдеться про надання президенту США розширених повноважень для передачі або видачі в оренду Україні оборонних засобів.

Законопроект про запровадження ленд-лізу для України президент США Джо Байден підпише вже 9 травня.

Інші новини: