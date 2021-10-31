Стало відомо, як зміниться курс валют до кінця 2021 року

Курс валют залежить від пандемії коронавірусу / УНІАН

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній зробив прогноз курсу валют до кінця поточного року. За його словами, гривня може відчути удар якраз на кінець 2021-ого, пише "Сегодня".

Експерт стверджує, що національна валюта України до кінця року досягне 27,12 або навіть 27,5 по відношенню до долара.

При цьому євро може підскочити до 31,7 або навіть до 32,2.

"Така "перезарядка" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні: вона має високі шанси на продовження зростання завдяки жорсткій монетарній політиці і підвищеним темпам зростання світової економіки", - зазначив експерт.

Тим часом, фахівець стверджує, що тиск на гривню надає карантин і його обмеження.

Раніше повідомлялося, що курс долара в Україні у жовтні може досягти рекордно низької позначки з початку року, а саме - 26,2 грн за долар. Такий прогноз озвучив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб. До слова, на початку 2021-го курс долара до гривні становив 28,4 грн/$, а станом на 28 вересня курс долара НБУ знизився до 26,5 грн/$.