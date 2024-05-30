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Ціни на продукти будуть зростати: експерт розповів, які причини такого стрибка

Марія Николишин
30 травня 2024, 04:50
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Серед чинників, які сприятимуть зростанню цін на продукти - зростання цін на електроенергію та перебої в її постачанні, каже експерт.
Ціни на продукти будуть зростати: експерт розповів, які причини такого стрибка
У літній період 2024 року помірно зростатимуть ціни на деякі продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

У літній період 2024 року помірно зростатимуть ціни на цукор, м'ясо та "молочку" - зокрема й через проблеми в енергетичній системі України. Про це розповів в ексклюзивному коментарі "Главреду" кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський.

"Відбуватиметься помірне зростання цін на м'ясо і молочні продукти. Це пов'язано зі скороченням поголів'я великої рогатої худоби та дефіцитом молока в Україні. Також влітку забій худоби знижується, тому зменшуються поставки м'яса. Зростатимуть ціни на цукор, адже сезон збирання цукрових буряків ще не скоро, зараз розпродаються старі запаси цукру. Також у міру дозрівання ягід і фруктів люди варитимуть варення, що збільшить попит на цукор. Серед чинників, які сприятимуть зростанню цін на продукти - зростання цін на електроенергію та перебої в її постачанні", - каже він.

Експерт також зазначає, що відключення підприємств від енергопостачання негативно позначається на їхній роботі.

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"Збільшуються простої, псується продукція, зростає її собівартість. Електроенергія вироблена генераторами має значно вищу собівартість, ніж електроенергія від електростанцій. Якщо підприємства будуть використовувати генератори, то собівартість їхньої продукції також зросте", - наголошує кандидат економічних наук.

Хмелевський додає, що при цьому в червні, як і раніше, дешевшатимуть овочі, деякі ягоди (насамперед полуниця), а також курячі яйця.

"Влітку спостерігається зниження цін на ранні овочі. Все більше овочів дозріває, пропозиція збільшується, тому ціни знижуються. У травні вже істотно знизилися ціни на огірки, помідори, зелень. У червні ціни на ці продукти продовжуватимуть знижуватися. Також знижуватимуться ціни на ранню картоплю та капусту. У травні істотно подешевшали яйця. У червні можна очікувати продовження цієї тенденції, хоча зниження цін уже не буде значним", - підсумував він.

Хто такий Олександр Хмелевський?

Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки.

Освіта: Київський Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність - "політична економія".

Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України.

Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні, як і раніше, помітне зниження цін на овочі врожаю минулого року, гречана крупа, а особливо сильно - яйця.

Також в Україні стрімко знижуються ціни на тепличні огірки. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Разом із цим, в Україні помітно знизилася ціна на імпортні томати. Ключові гравці на ринку зазначають, що зниження цін у цьому сегменті має кілька причин. Збільшення пропозиції імпортних томатів спричинило зниження попиту на тепличні, тоді як темпи їх реалізації істотно знизилися.

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