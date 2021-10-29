Більше не буде 8 тис грн від Зеленського: у ОП назвали сценарій локдауну в Україні для бізнесу

Бізнес у червоній зоні повністю не закриватимуть, тому суми матеріальної допомоги цього року знизяться - Офіс президента / УНІАН

Офіс президента розглядає можливість відновлення одноразової допомоги бізнесу в разі запуску локдауна в Україні. Однак відтепер держава навряд чи зможе платити підприємцям по 8 тисяч гривень. Навіть у червоних зонах бізнес не буде повністю закритий, а держава дозволить обслуговувати вакцинованих. Про це заявив радник глави держави Олег Устенко.

У коментарі Інтерфакс-Україна він розповів про те, що в ОП розглядають можливість надання фінансової допомоги бізнесу в разі тотального карантину на території країни. Однак цього разу сума може бути меншою за 8 тисяч гривень, які виплачувалися раніше.читайте такожУ МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун

"В результаті локдауну може постраждати не тільки дохідна частина держбюджету, а й видаткова: доведеться витрачати додаткові кошти на підтримку бізнесу за аналогією з колишньою президентською ініціативою, згідно з якою підприємці в червоних зонах могли отримати по 8 000 грн", - зазначив Устенко.

За його словами, зниження суми допомоги пов'язане з тим, що навіть у червоній зоні бізнес повністю закривати не збираються – заклади зможуть працювати для тих, хто зробив щеплення від COVID-19. При цьому бізнес вже адаптувався до кризових карантинних умов, а у людей буде мотивація для вакцинації.

"Локдаун не пройде безслідно, але поточна ситуація відрізняється від попередніх локдаунів. По-перше, економіка вже адаптована до таких ситуацій, є досвід і розуміння, як потрібно рухатися в період жорстких обмежень. По-друге, сам бізнес зможе відносно нормально функціонувати - є деяка кількість вакцинованих, є той же досвід", - підкреслив Олег Устенко.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що бізнес в Україні зможе працювати в червоній зоні протиепідемічних обмежень. Для цього достатньо, щоб у персоналу і клієнтів були негативні ПРЦ-тести або COVID-сертифікати.