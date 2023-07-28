6600 грн допомоги почали видавати ще в трьох регіонах України: як отримати

Стало відомо, що українські переселенці (ВПО) зможуть отримати виплату 6600 грн ще в трьох регіонах країни.

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Купюри, монети / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Українські переселенці (ВПО) зможуть отримати виплату 6,6 тисячі грн ще в трьох регіонах України (Харків, Одеса, Київ і три відповідних області).

Реєстрацію на отримання виплати відкрила благодійна організація "Деполь Україна".

Як повідомляють її співробітники, для отримання грошей є вимоги:

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реєстрація ВПО у вищевказаних населених пунтках регіонах;

неотримання коштів від інших фондів протягом останніх трьох місяців (не враховуючи допомогу від держави у форматі єДопомога);

наявність довідки ВПО, яка видана не більше, ніж 90 днів тому (переїзд з тимчасово окупованих територій або територій проведення бойових дій), якщо в сім'ї є недосконалі діти (без дітей - не більше 30 днів);

у сім'ї, яка має прописку в Харкові або Харківській області, обов'язково повинні бути діти до 18 років.

Далі, повідомляється, що в сім'ї, яка проживає в одній квартирі або будинку (одне домогосподарство), грошову допомогу може отримати не більше чотирьох осіб. Це правило незмінно навіть за умови відповідності критеріям і наявності документів.

"Будь ласка, уважно читайте вимоги для отримання грошової допомоги, і в разі невідповідності хоча б одному з пунктів немає сенсу подавати заявку. Це несе величезну шкоду для програми в цілому. Кожна заявка перевіряється на відповідність: чи дійсно ви не отримували допомогу в інших організаціях? Перевірка займає час, який ми можемо інвестувати у швидкість видачі грошової допомоги", – зазначили у фонді.

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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