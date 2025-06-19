Кому з водіїв потрібно подати дані про транспорт до ТЦК: які штрафи очікуть на порушників

Коротко:
- Підприємства зобов’язані подати звіти про транспорт до 20 червня
- Штрафи за неподання — від 34 до 59 тисяч гривень
- Звітувати мають тільки юридичні особи, а не ФОП чи фізособи
До 20 червня українські підприємства зобов’язані подати звіти до територіальних центрів комплектування (ТЦК) про наявність транспортних засобів та спеціальної техніки. Це передбачено положенням про військово-транспортний обов'язок, затвердженим постановою Кабміну №1921.
У звітності слід вказати кількість легкових і вантажних автомобілів, а також спецтехніки, що перебуває на балансі підприємства, включаючи орендовані машини. Також потрібно надати дані про технічний стан транспорту та інформацію про працівників підприємства.
Фізичні особи-підприємці (ФОП) та звичайні громадяни не підпадають під цю вимогу.
"Щоб уникнути ризиків затримки, чиновники радять подавати в ТЦК документи до 19 червня включно", — зазначається в повідомленні.
За неподання звітів передбачений штраф від 34 до 59 тисяч гривень.
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Як повідомляв Главред, у Верховній Раді пропонують скасувати паперові довідки про медичну придатність до керування (форма №083/о) й перейти на електронні медвисновки через систему ЕСОЗ, синхронізовану з реєстром "Оберіг". Відповідний законопроєкт №13131 подав Михайло Радуцький.
Крім того, після скасування обов’язкового техогляду для більшості легкових автомобілів в Україні поліція посилила контроль за технічним станом транспортних засобів безпосередньо на дорогах.
Також, в Україні водіям тепер заборонено займатись ремонтом, миттям чи технічним обслуговуванням своїх автомобілів у громадських місцях - включно з дворами багатоповерхівок, узбіччями доріг, скверами чи навіть у лісі. Такі дії тепер вважаються адміністративним порушенням правил благоустрою населених пунктів.
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