Дружина Навального несподівано повернулася в Росію

Дружина опозиціонера несподівано прилетіла з Німеччини (де перебувала близько двох тижнів) до Росії.
Стало відомо, де зараз знаходиться Юлія Навальна.
Останні пару тижнів дружина знаменитого російського опозиціонера Олексія Навального перебувала в Німеччині. Однак 22 лютого несподівано повернулася в Росію, звідки спішно ретирувалася 10 лютого - після того, як самого Навального засудили до 3,5 років в'язниці. У Берліні тоді заявляли про "приватний візит" пані Навальної до Німеччини.
Як повідомили в Telegram-каналі Навального, в аеропорту Москви Юлію Навальну сьогодні зустріли журналісти. Втім, на питання вона відповідати відмовилася. Ніяких подробиць про рішення повернутися на батьківщину ні вона, ні її оточення поки не повідомляють.
Справа Навального: новини
- Російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня прибув до Росії з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння хімічною речовиною Новачок. В аеропорту Шереметьєво Навального затримали співробітники поліції, тому що він перебував у федеральному розшуку. Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в ухиленні від проходження заходів з контролю режиму умовного терміну.
- 2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному. Суд прийняв рішення замінити йому умовний термін у справі Ів Роше на реальний. Політик був засуджений на 3,5 роки позбавлення волі. Суд врахував час перебування Навального під домашнім арештом, внаслідок чого його збираються відправити в колонію на 2,8 років.
- Захід вимагає звільнити Навального. Європейський суд з прав людини закликав РФ випустити політика, однак у Росії не мають наміру виконувати вимогу ЄСПЛ.
Автор: Діана Бєловодська