Дружина Навального несподівано повернулася в Росію

Юлія Навальна несподівано повернулася в Росію / Фото Твіттер Тимура Олевського

Стало відомо, де зараз знаходиться Юлія Навальна.

Останні пару тижнів дружина знаменитого російського опозиціонера Олексія Навального перебувала в Німеччині. Однак 22 лютого несподівано повернулася в Росію, звідки спішно ретирувалася 10 лютого - після того, як самого Навального засудили до 3,5 років в'язниці. У Берліні тоді заявляли про "приватний візит" пані Навальної до Німеччини.

Як повідомили в Telegram-каналі Навального, в аеропорту Москви Юлію Навальну сьогодні зустріли журналісти. Втім, на питання вона відповідати відмовилася. Ніяких подробиць про рішення повернутися на батьківщину ні вона, ні її оточення поки не повідомляють.

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