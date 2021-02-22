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Дружина Навального несподівано повернулася в Росію

22 лютого 2021, 18:24
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Дружина опозиціонера несподівано прилетіла з Німеччини (де перебувала близько двох тижнів) до Росії.

Юлія Навальна несподівано повернулася в Росію
Юлія Навальна несподівано повернулася в Росію / Фото Твіттер Тимура Олевського

Стало відомо, де зараз знаходиться Юлія Навальна.

Останні пару тижнів дружина знаменитого російського опозиціонера Олексія Навального перебувала в Німеччині. Однак 22 лютого несподівано повернулася в Росію, звідки спішно ретирувалася 10 лютого - після того, як самого Навального засудили до 3,5 років в'язниці. У Берліні тоді заявляли про "приватний візит" пані Навальної до Німеччини.

Як повідомили в Telegram-каналі Навального, в аеропорту Москви Юлію Навальну сьогодні зустріли журналісти. Втім, на питання вона відповідати відмовилася. Ніяких подробиць про рішення повернутися на батьківщину ні вона, ні її оточення поки не повідомляють.

Юлія Навальна несподівано повернулася в Росію

Справа Навального: новини

  • Російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня прибув до Росії з Німеччини, де він проходив лікування і реабілітацію після отруєння хімічною речовиною Новачок. В аеропорту Шереметьєво Навального затримали співробітники поліції, тому що він перебував у федеральному розшуку. Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в ухиленні від проходження заходів з контролю режиму умовного терміну.
  • 2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному. Суд прийняв рішення замінити йому умовний термін у справі Ів Роше на реальний. Політик був засуджений на 3,5 роки позбавлення волі. Суд врахував час перебування Навального під домашнім арештом, внаслідок чого його збираються відправити в колонію на 2,8 років.
  • Захід вимагає звільнити Навального. Європейський суд з прав людини закликав РФ випустити політика, однак у Росії не мають наміру виконувати вимогу ЄСПЛ.

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новини Росії Юлія Навальна
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