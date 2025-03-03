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Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова

Маріна Фурман
3 березня 2025, 13:13
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Президент України переконаний, що конфлікт із Трампом скоро припиниться.
Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова
Зеленський сказав, за якої умови готовий знов прибути з візитом до США / Коллаж: Главред, фото: Офіс Президента, facebook.com/DonaldTrump

Основне:

  • Зеленський готовий знову зустрітися з американським президентом
  • Наступна зустріч лідерів у Білому домі повинна бути серйозною
  • Україна готова підписати угоду із США про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом, якщо той знову запросить його "для розв'язання реальних проблем". Про це повідомляє Bloomberg.

Зеленський дав зрозуміти, що наступна зустріч у Білому домі повинна бути серйозною, аби він зміг здійснити цю поїздку.

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"Ми гідні рівноправного діалогу... Я переконаний, що ця ситуація мине, і попереду більш важливі справи. (Якщо президент США запросить - Главред) для конструктивного діалогу, для розв'язання реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей - я приїду", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що перепалка у Білому домі у відкритому режимі не була позитивною ні для США, ні для України.

"Я переконаний, що ця ситуація мине, і попереду більш важливі речі", – наголосив український лідер.

Крім того, очільник держави підкреслив, що угода зі США про видобуток корисних копалин готова і може бути підписана міністрами.

За його словами, Україна не відмовляється від цієї пропозиції попри те, що сталося, і готова прийняти угоду.

"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Перепалка в Білому домі 28 лютого - що відомо

Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.

Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім. Водночас сам Трамп вирішив, що український президент нібито не готовий до миру і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".

Пізніше чимало європейських та інших світових лідерів підтримали Україну та Володимира Зеленського. Лише скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти українського президента і підтримав Трампа.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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