Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом, але є умова

Основне:
- Зеленський готовий знову зустрітися з американським президентом
- Наступна зустріч лідерів у Білому домі повинна бути серйозною
- Україна готова підписати угоду із США про корисні копалини
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом, якщо той знову запросить його "для розв'язання реальних проблем". Про це повідомляє Bloomberg.
Зеленський дав зрозуміти, що наступна зустріч у Білому домі повинна бути серйозною, аби він зміг здійснити цю поїздку.
"Ми гідні рівноправного діалогу... Я переконаний, що ця ситуація мине, і попереду більш важливі справи. (Якщо президент США запросить - Главред) для конструктивного діалогу, для розв'язання реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей - я приїду", - сказав Зеленський.
Президент України додав, що перепалка у Білому домі у відкритому режимі не була позитивною ні для США, ні для України.
"Я переконаний, що ця ситуація мине, і попереду більш важливі речі", – наголосив український лідер.
Крім того, очільник держави підкреслив, що угода зі США про видобуток корисних копалин готова і може бути підписана міністрами.
За його словами, Україна не відмовляється від цієї пропозиції попри те, що сталося, і готова прийняти угоду.
"Я готовий до будь-якого формату конструктивних відносин зі США", – зазначив Зеленський.
Перепалка в Білому домі 28 лютого - що відомо
Як писав Главред, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.
Після перепалки Зеленський достроково залишив Білий дім. Водночас сам Трамп вирішив, що український президент нібито не готовий до миру і заявив, що президент України "виявив неповагу до США".
Пізніше чимало європейських та інших світових лідерів підтримали Україну та Володимира Зеленського. Лише скандальний прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти українського президента і підтримав Трампа.
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