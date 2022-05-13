"Другого фронту і війни у Грузії не буде": у Тбілісі відкинули бої за Абхазію та Південну Осетію

Заклики до "розвитку війни" лунають з боку "внутрішніх ворогів" у Грузії, вважає прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі.
Грузія не збирається влаштовувати для Росії "другий фронт". Війна у 2008 з Москвою принесла чимало негативних наслідків для грузинської держави, тому у Тбілісі робитимуть всі можливі кроки, щоб уникнути перезапуску військового конфлікту з Грузією. Люди, які закликають звільнити захоплені російськими військами території, є "внутрішніми ворогами". Такої точки зору дотримується Грузинський прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі.
Як повідомляє Rustavi 2, під час спілкування з журналістами він розповів про те, що грузинський уряд докладе максимум зусиль, щоб не було нової війни Росії та Грузії.
За його словами, у 2008 році країна пережила "тисячу бід", а наслідки минулих подій були руйнівними.
Крім того, він називає, мовляв, "внутрішніми ворогами" осіб, які закликають до звільнення окупованих російськими військами територій.
читайте такожМолдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію та Південну Осетію - Данілов"Жодного "другого фронту" і війни у Грузії не буде, навпаки, буде розвиток, будівництво і мир. Ми не допустимо безвідповідальних закликів до розвитку війни з боку наших внутрішніх ворогів", - підкреслив Іраклі Гарібашвілі.
Позиція Грузії щодо санкцій проти Росії
25 лютого грузинська влада відмовилася від підтримки санкцій Заходу проти Росії у зв'язку з нападом держави на Україну. Глава уряду країни Іраклі Гарібашвілі тоді сказав, що такий крок негативно позначиться на економічній ситуації у Грузії.
"Грузія, з урахуванням наших національних інтересів і з урахуванням інтересів нашого народу, не збирається брати участі у фінансових і в економічних санкціях, оскільки, повторюю, це тільки ще більше зашкодить нашій країні і нашому населенню. Відповідно, я, як глава уряду, який відповідальний як за внутрішню, так і за зовнішню політику, враховуючи національні інтереси керуватимуся тільки інтересами нашої країни", - сказав Гарібашвілі.
Втім, 1 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі сказала, що Тбілісі підтримує всі санкції проти Росії через військову атаку на територію України. За її словами, Тбілісі вже стикається з певними витратами через свою позицію.
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