"Усі активно співпрацюють з Китаєм": Кочетков пояснив, чому члени ОДКБ ігнорують Путіна

Росія уже не може розраховувати хоча б на чиюсь підтримку з ОДКБ.

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Кочетков пояснив, чому члени ОДКБ ігнорують Путіна/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Коли почалася операція українських військових у Курській області, усі члени Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), крім Білорусі, промовчали і не висловили підтримку країні-агресорці Росії навіть на словах.

Сьогодні всі члени ОДКБ активно співпрацюють з Китаєм і ніхто не хоче висловлювати підтримку для РФ. Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду.

За його словами, Росія уже не може розраховувати хоча б на чиюсь підтримку з ОДКБ.

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"Тут спрацював той самий принцип, що й у ситуації з Вірменією. Тоді Росія не змогла врегулювати бойові дії між Азербайджаном і Вірменією, у підсумку Вірменія втратила той шмат території, який вважала своїм, тобто Нагірний Карабах. Тоді всі все зрозуміли. Сьогодні всі члени ОДКБ активно співпрацюють із Китаєм. Росія втратила цей регіон", – сказав аналітик.

Він зазначив, що за логікою на тлі подій на Курщині країни ОДКБ мали б бодай якось висловитися на підтримку Путіна, але жодна з них не хоче цього робити.

"Заговорив тільки Лукашенко, і це обумовлено наявністю союзної держави РФ і Білорусі, а також тим, що поглинання Білорусі Росією значно більше, ніж інших країн. Тому Лукашенко змушений щось говорити про спільну долю. А решта не хочуть навіть висловити співчуття, не те що допомагати справами", – сказав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Операція у Курській області – останні новини

13 серпня повідомлялося, що ЗСУ звільнили 74 населені пункти на Курщині – Зеленський розкрив деталі операції. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що на окремих напрямках українські захисники просунулися від 1 до 3 км і взяли під контроль ділянку площею 40 квадратних кілометрів.

У NYT описали наслідки для України від операції на Курщині. Україна операцією на Курщині, зокрема, може намагатися відтягнути російські війська з Донеччини, Запоріжжя і Харківщини, а також уникнути російського наступу на Суми.

У Forbes повідомили, що авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську. Завдяки БПЛА Україна збила навіть кілька російських вертольотів, тоді як артилерія противника пошкодила один український ЗРК "Бук".

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