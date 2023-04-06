"Його розірвуть": Путін не віддасть владу, поки здатний функціонувати - журналіст

Варіант з наступником був би для Путіна ідеальним, але він не може нікому довіряти, впевнений Михайло Ганницький.

Путін не віддасть владу / скріншот YouTube

У російського диктатора Володимира Путіна немає наступника, а сам він не може піти з посади, вважає журналіст, шеф-редактор інформаційного агентства УНІАН Михайло Ганницький.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, Путін не захоче піти з влади, поки він в змозі керувати, зв'язно розмовляти і ходити.

"Нехай навіть три фсбшника ходять за ним з валізками для збору фекалій. Путін не віддасть владу, поки здатний функціонувати", - упевнений Ганницький.

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За його словами, Путін загнав своє оточення, еліти і підданих в складну ситуацію - він розуміє, як сильно його ненавидять, особливо самі наближені особи.

"Варіант з наступником був би для Путіна ідеальним, але він не може нікому довіряти і не готовий за життя віддати владу. Путін завжди буде побоюватися розплати, тому що в Росії ординська система управління. Для передачі влади Путіну потрібен син, якого у нього немає, на відміну від Гурбангули Бердимухамедова в Туркменістані (Бердимухамедов - старший навесні минулого року передав президентський пост своєму наступнику Сердару, – ред.). У Путіна тільки дочки. У нього немає кровного родича, якому він передав би владу. Нікому іншому Путін не довіряє і тому не може віддати керівництво країною. Вибору немає", - пояснив журналіст.

Також журналіст підкреслив, що Путін став заручником власної влади.

"Навіть якщо в якийсь момент він втомиться і все зрозуміє, він не зможе, як Єльцин, сказати: "Я втомився, я йду". Його розірвуть", - підсумував Ганницький.

Нагадаємо, нещодавно генерал СЗР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на тлі провалів на фронті і погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

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