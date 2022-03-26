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У Росії заявили про завершення першого етапу війни в Україні і назвали наступну ціль

26 березня 2022, 06:19

Зараз окупанти будуть зосереджені на "головному завданні".

Ірпінь, війна
У Росії заявили про завершення першого етапу війни в Україні / Фото Reuters

У Міністерстві оборони Росії заявили, що перша фаза війни проти України "в цілому" завершена. Тепер країна-агресор зосередиться на "звільненні" Донбасу.

Таку заяву зробив на брифінгу в п'ятницю, 25 березня, начальник Головного оперативного управління Генштабу Росії Сергій Рудський, передає The Guardian.

За його словами, основні завдання першої фази повномасштабного вторгнення нібито були виконані.

Рудський додав, що контрольовані Росією бойовики нібито контролюють 93% територій Луганської та 54% Донецької областей.

читайте такожВійна з Росією надовго: чому Україні рано розслаблятисяКрім того, в РФ натякнули, що вони можуть переслідувати куди більш обмежені цілі нападу на Україну – "захист" Донбасу, про який і говорилося спочатку.

"Бойовий потенціал Збройних сил України значно знижений, що дозволяє зосередити наші основні зусилля на досягненні головної мети – звільнення Донбасу", – заявив Рудський на брифінгу.

Як повідомляв Главред, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що в середовищі російської бізнес-політичної еліти формується група впливових осіб, які налаштовані проти нинішнього господаря Кремля Володимира Путіна.

Їх мета - якнайшвидше відсторонення президента РФ від влади і відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні. Відзначається також, що в якості наступника Путіна розглядають директора ФСБ Олександра Бортникова.

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війна в Україні вторгнення Росії
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