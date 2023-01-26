В РФ з геройськими почестями поховали зека, який по п'яні розстріляв трьох випадкових людей

Примітно, що на похоронах окупанта після молитви пролунав гімн Росії.

Ліквідований окупант / vot-tak.tv

У Росії чоловік, який розстріляв трьох незнайомих йому людей, став "героєм". Він був ліквідований на війні в Україні, після чого похований з почестями.

На похоронах засудженого бійця ПВК Вагнера Олександра Сітавічуса було близько 100 осіб, пише "Вот так".

У ПВК Вагнер його завербували ще взимку 2020 року. Після вступу до лав вбивць його минулі злочини вирішили виправдати. Нібито у козака "не витримали нерви": дало знати про себе "випите під Новий рік", і пішов отаман зі своїм другом "вирішувати питання з етнічними бандитами, які кошмарили в 2017 році всю Станицю Ладозьку, зі зброєю в руках".

За офіційними даними, Олександр Сітавічус був ліквідований в Україні 20 грудня 2022 року під Бахмутом. Він був снайпером.

Примітно, що на похоронах окупанта після молитви пролунав гімн Росії. Потім юнармійці, які стояли в почесній варті, дали триразовий збройовий салют.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну житель Пермського краю практично на всіх фотографіях в соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України як мінімум кілька місяців і навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу.

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