У ГУР розповіли, чи повернуться в Україну "вагнерівці" воювати проти ЗСУ

У ГУР Міноборони поки відсутні дані з приводу того, чи можуть учасники ПВК "Вагнера" повернутися воювати в Україну на бік російських окупантів. Про це повідомляє портал РБК-Україна з посиланням на слова представника ГУР українського Міноборони Андрій Черняк.
Водночас, каже офіцер, ризику вторгнення пригожинських найманців з території Білорусі найближчим часом немає.
"Чи повернуться вони на війну проти нашої держави після спроби невдалого бунту в Росії і понесених втрат, зокрема під Бахмутом? У нас поки немає відповіді на це питання, але тримаємо залишки армії Пригожина в полі зору. Однак станом на найближчі тижні загрози вторгнення "вагнерівців" з території Білорусі немає", ‒ сказав Черняк.
Офіцер, однак, не виключив, що якийсь прихований набір в "Вагнер" може продовжуватися.
"Власне, Пригожин адже говорив, що нібито збирається повернути свою армію найманців в африканські країни. В цілому, за нашими оцінками, на територію Білорусі було переміщено 6400 "вагнерівців". Вони займаються тим, що проводять військові навчання для білорусів на місцевих полігонах", ‒ сказав він.
Загроза "Вагнера" з Білорусі
Нагадаємо, що бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки. Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої ряди в Білорусі і облаштовуються в селі мета Осиповицького району, де вони зробили свій табір.
Вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії Республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.
Йдеться про те, що два вертольоти Повітряно-космічних сил Білорусі 1 серпня перетнули повітряний кордон Польщі. Білоруські війська проводили спільні навчання з бойовиками ПВК Вагнер. Вертольоти летіли дуже низько, тому польським засобам стеження виявити їх було складно.
Інші новини: