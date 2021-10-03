У Держдепі США вимагають жорстких заходів щодо Північного потоку-2

Тед Круз протестує проти Північного потоку - 2 / Reuters

Сенатор-республіканець Тед Круз затримує затвердження десятків кандидатур на посади в Держдепартаменті США.

Як пише The New York Times, так він намагається домогтися від американської адміністрації більш жорстких дій щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Круз не може поодинці заблокувати запропоновані президентом Джо Байденом призначення в Держдеп, але через відсутність "одностайної згоди" в Сенаті цей процес значно сповільнився.

Чиновники в адміністрації США називають ситуацію, що склалася кадровою кризою.

Республіканець зловживає своїм становищем і ставить під загрозу національну безпеку, переконані демократи. Глава сенатського комітету з міжнародних справ демократ Роберт Менендес назвав ситуацію безпрецедентною.

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За його словами, мова йде про "повну затримку тверджень всіх кандидатур, незалежно від того, чи мають вони якесь відношення до розглянутого політичного питання".

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Будівництво Північного потоку-2

10 вересня голова правління російського Газпрому Олексій Міллер повідомив, що будівництво газопроводу Північний потік-2 повністю завершено.

Видання Bloomberg писало, що російська газова компанія-монополіст Газпром вже незабаром може почати постачання газу через Північний потік-2. За неофіційними даними, це може статися вже 1 жовтня.

Глава компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко заявив про те, що газопроводу Північний потік 2 не дозволять працювати в комерційному режимі. Також він розповів, про які гарантії енергобезпеки України домовилися Зеленський і Байден.