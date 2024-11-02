Міністр країни-агресора заявив, що "здивований".

https://glavred.net/world/u-lavrova-prigorelo-iz-za-pomoshchi-turcii-ukraine-10610606.html Посилання скопійоване

У Лаврова "пригоріло" через допомогу Туреччини Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

Лавров не розуміє, як це можливо

Він вкотре прогнувся перед Анкарою

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров розкритикував Туреччину через те, що Анкара постачає озброєння Києву.

В інтерв'ю газеті Hurriyet він заявив, що "здивований такою ситуацією".

відео дня

"Турецьку зброю використовують Збройні сили України для знищення російських військовослужбовців і цивільних осіб. Враховуючи заяву турецької сторони про те, що вона готова надати послуги посередника, така ситуація не може не викликати подиву", - заявив Лавров.

За його словами, РФ "цінує" зусилля Туреччини з вирішення "української кризи". Зокрема, згадав про Стамбульський майданчик для консультацій навесні 2022 року та сприяння країни підписанню "зернової угоди".

Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Туреччина та Україна - останні новини

Нещодавно в Туреччині заявили про переговори з Росією на певних умовах. Як можливий варіант закінчення війни Туреччина розглядає мирні переговори, в результаті яких має бути збалансована домовленість.

Аналітик Юрій Богданов розповів про багатовекторність Ердогана і ставлення до України. За його словами, президент хоче утвердити Туреччину як логістичний і геополітичний суперхаб.

До слова, президент Туреччини видав важливу заяву про повернення Криму Україні. Він також наголосив, що кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред