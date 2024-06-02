У Чехії росіяни налетіли та побили українських волонтерів: жінка отримала травми

1 червня у Чехії, у центрі Праги, невелика група росіян напала на українських волонтерів.
Представниця волонтерської організації Prague Maidan повідомила, що інцидент стався на Староместській площі в центрі Праги. Українські волонтери стоять там щосуботи, їхня діяльність є офіційною. Група росіян напала на волонтерів, на доказ представниця організації показала фото закривавленої руки.
На опублікованих кадрах видно, як агресивна росіянка вибиває телефон в українських волонтерів. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками і ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами в бік українців і чехів.
Дивіться відео про те, як у Празі побили українських волонтерів:
Нагадаємо, що росіяни вдарили "касетками" по місцю евакуації під Вовчанськом, навмисно цілилися у волонтерів. Прильоти після ворожого обстрілу припали по місцю скупчення волонтерів та екстрених служб.
У Львові стався скандал із затриманням волонтера. У Львові працівники ТЦК і СП силою затримали чоловіка призовного віку Кирила Тарана, який виявився волонтером. Його дружина повідомила всі деталі про затримання.
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