У Чехії росіяни налетіли та побили українських волонтерів: жінка отримала травми

Навіжені росіяни розпочали бійку та висловлювались нецензурними словами в бік українців і чехів.

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У Чехії росіяни напали на українських волонтерів / колаж: Главред, фото: unsplash, скріншот: відео

1 червня у Чехії, у центрі Праги, невелика група росіян напала на українських волонтерів.

Представниця волонтерської організації Prague Maidan повідомила, що інцидент стався на Староместській площі в центрі Праги. Українські волонтери стоять там щосуботи, їхня діяльність є офіційною. Група росіян напала на волонтерів, на доказ представниця організації показала фото закривавленої руки.

На опублікованих кадрах видно, як агресивна росіянка вибиває телефон в українських волонтерів. Також вона та інші росіяни завдали волонтерам ударів руками і ногами. При цьому бійка супроводжувалася нецензурними словами в бік українців і чехів.

відео дня

У Чехії побили українських волонтерів / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як у Празі побили українських волонтерів:

Нагадаємо, що росіяни вдарили "касетками" по місцю евакуації під Вовчанськом, навмисно цілилися у волонтерів. Прильоти після ворожого обстрілу припали по місцю скупчення волонтерів та екстрених служб.

У Львові стався скандал із затриманням волонтера. У Львові працівники ТЦК і СП силою затримали чоловіка призовного віку Кирила Тарана, який виявився волонтером. Його дружина повідомила всі деталі про затримання.

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