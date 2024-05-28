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Україна отримає тисячі снарядів "найближчими днями": у Чехії заінтригували заявою

Руслана Заклінська
28 травня 2024, 23:05
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Наразі 15 країн ЄС та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу із закупівлі снарядів, заявив прем'єр-міністр Чехії.
Україна отримає тисячі снарядів 'найближчими днями': у Чехії заінтригували заявою
Чехія зібрала 1,6 мільярда євро на снаряди й готує першу партію / Колаж: Главред, фото: t.me/Denys_Smyhal, US Army

Чехія зібрала вже 1,6 мільярда євро на закупівлю снарядів для України. Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України "найближчими днями". Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Українська делегація прибула до Праги на запрошення прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі, присвяченій потребам України. Також на ній були лідери Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів та представник США.

"Під час двосторонньої зустрічі з паном Фіалою обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 млрд євро. Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня", - розповів Шмигаль.

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Крім цього, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що наразі 15 країн ЄС та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу та зазначив, що незабаром снаряди "покращать обороноздатність України".

"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", - зазначив чеський прем'єр, пише " Barron's".

За словами Шмигаля, на зустрічі також обговорювали питання спільного виробництва оборонних товарів і посилення санкційного тиску на Росію.

Денис Шмигаль

Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.

До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Ініціатива Чехії - 1,5 мільйони снарядів для України

Нагадаємо, 17 лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов 800 тисяч снарядів для Збройних Сил України. Однак для доставки цих снарядів в Україну необхідне додаткове фінансування від країн-партнерів.

Ініціативу Чехії підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, німецький уряд надав "тризначну мільйонну суму" на закупівлю боєприпасів для України.

Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що чеська ініціатива може забезпечити Україну 1,5 мільйонами снарядів для артилерії. Це вдвічі більше, ніж спочатку оголошувалось.

Крім цього, очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський повідомив, що Україна отримає перші снаряди, закуплені в межах чеської ініціативи, вже у червні.

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