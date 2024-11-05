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Трамп проведе ніч виборів в США з одіозною особою: про кого йдеться

Даяна Швець
5 листопада 2024, 23:41
116
Відома постать в невеликому колі близьких людей разом з експрезидентом спостерігатиме за підрахунком голосів.

Трамп проведе ніч виборів в США з одіозною особою: про кого йдеться
Ілон Маск проведе ніч виборів у США із Трампом/ Фото: facebook.com/DonaldTrump

Найголовніше з матеріалу:

  • Відомий бізнесмен збирається відвідати резиденцію Трампа
  • Трамп організував декілька закритих заходів для ночі виборів

Американський мільярдер Ілон Маск проведе ніч виборів президента США, тобто ніч на 6 листопада, разом із кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом.

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Як повідомляє The New York Times, цю інформацію видання отримало від трьох джерел.

За словами співрозмовників NYT, Маск збирається відвідати резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида), де в невеликому колі близьких людей разом з експрезидентом спостерігатиме за підрахунком голосів.

Трамп організував декілька закритих заходів для цієї ночі, серед яких — вечеря для обмеженого кола донорів у Мар-а-Лаго та ще більш приватна вечірка для найближчих гостей, які супроводжуватимуть його увесь вечір.

Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путєна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

Вибори в США - що відомо

За даними The Guardian, Трампу радять заявити про перемогу на виборах передчасно. Його оточення стверджує, що, начебто він нічого не втратись, якщо оголосить про перемогу раніше.

Своєю чергою експерт Володимир Дубовик пояснив, як відрізнятиметься політика Гарріс. За його словами, Камала Гарріс і Джо Байден є представниками різних політичних груп Демократичної партії.

Раніше Главред пояснював, що РФ намагається зірвати вибори у США, адже на дільницях уже були проблеми. Під час виборів люди з РФ "замінували" виборчі дільниці, каже секретар штату Джорджія Бред Раффенспергер.

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