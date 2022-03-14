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США про військове посилення РФ: Китай готовий допомогти, але відмовиться від планів

14 березня 2022, 21:16

США повідомили союзникам про готовність Китаю надати військову та економічну допомогу РФ.

Китай Росія
/ Reuters

Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни в Україні.

Про це американські дипломати повідомили своїм союзникам в Європі та Азії, писати Financial Times.

Зазначається, що Державний департамент США розіслав своїм союзникам у Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу Росії.

Разом з тим дипломати не надали додаткових деталей щодо обсягу і типу військової допомоги, яку хоче надати РФ китайський уряд. Також у повідомленні не назвали час, коли Китай може послати свою допомогу.

У свою чергу високопоставлений чиновник Пентагону відмовився прокоментувати за запитом видання питання, чи надав Китай вже допомогу Росії, але підтвердив, що відомство уважно стежить за ситуацією.

"Якщо Китай вирішить надавати матеріальну допомогу Росії, то, швидше за все, це буде мати наслідки для Китаю. По суті, ми бачимо, що Китай мовчки підтримує дії Росії: відмовившись вводити санкції, звинувачуючи захід і Сполучені Штати за допомогу, яку ми надаємо Україні, і наполягаючи, що вони за мирне рішення, але насправді нічого для цього не роблять", - сказав він.

Як уточнює Reuters, США повідомили союзникам по НАТО і декільком азіатським країнам про те, що Китай висловив готовність надати військову та економічну допомогу Росії для підтримки військових дій в Україні.

Такі дані виданню повідомив американський чиновник на умовах анонімності.

У повідомленні, яке було відправлено по дипломатичних каналах і передано особисто співробітникам розвідки, зазначалося також, що Китай, як очікується, відмовиться від планів допомоги Росії.

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Нагадаємо, раніше ряд західних ЗМІ повідомили, що РФ звернулася до Китаю із запитом надати військову техніку і підтримку у війні з Україною, а також економічну допомогу, щоб утриматися на плаву в умовах санкцій.

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