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США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time

Олексій Тесля
19 січня 2025, 19:35
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Білий дім уникав обговорення "територіальних параметрів" у контексті підтримки України.
США не ставили за мету перемогу України у війні з РФ і повернення територій – Time
ЗСУ стримують атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 128-а ОГШБр, міноборони РФ

Головне:

  • США уникали обговорення "територіальних параметрів"
  • Повернення окупованих територій не входило в плани США

Адміністрація Байдена ніколи не ставила за мету перемогу України у війні з Росією, заявив колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки США Ерік Грін, який відповідав за російську політику в РНБ.

Білий дім спочатку уникав обговорення "територіальних параметрів" у контексті підтримки України. "Ми навмисно не говорили про це", - розповів він в інтерв'ю Time.

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Зазначається, що адміністрація Байдена від самого початку російського вторгнення визначила три ключові цілі:

  • забезпечити виживання України як суверенної демократичної держави;
  • зберегти єдність із союзниками;
  • уникнути прямого конфлікту між НАТО і Росією.

При цьому повернення всіх окупованих територій, включно з Кримом і східними регіонами, захопленими ще 2014 року, не входило до цих планів, ідеться в матеріалі.

"Це не могло закінчитися успіхом у кінцевому підсумку. Важливішою метою було виживання України як суверенної, демократичної країни, здатної продовжувати інтеграцію із Заходом", - підкреслив Грін.

Журналісти пишуть, що незважаючи на безпрецедентний обсяг американської допомоги, розчарування української сторони діями Байдена наростало впродовж усієї війни. А під час останнього візиту до Білого дому у вересні Зеленський представив Байдену детальний "план перемоги".

Високопоставлений член української делегації розповів виданню, що вони намагалися вплинути на Байдена, акцентуючи увагу на турботі про його спадщину: "Для нас його спадщина - це аргумент. Як історія запам'ятає вас?".

Раніше в МЗС зробили важливу заяву про примус РФ до миру. План, який би змусив РФ припинити агресію, має включати серйозні кроки, упевнений глава МЗС.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський диктатор Володимир Путін на будь-яких можливих переговорах із Заходом про припинення війни проти України, найімовірніше, зберігатиме свої довоєнні максималістські вимоги.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського. Ілія Куса розповів, що поки Україна і Росія не готові вести переговори безпосередньо, можливо, буде організовано формат човникової дипломатії.

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Хто такий Джо Байден?

Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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