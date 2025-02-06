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США можуть оголосити особливий формат ленд-лізу для України: що передбачається

Юрій Берендій
6 лютого 2025, 17:12
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Існує одразу кілька важелів для підвищення тиску на Росію з боку США, але потрібний комплексний підхід для збільшення їх ефективності, зазначив Фесенко.
США можуть оголосити особливий формат ленд-лізу для України: що передбачається
США можуть передати Україні "ленд-ліз на пільгових умовах" для тиску на РФ / Колаж Главред, фото: US Army

Про що сказав Фесенко:

  • Зменшення ціни на нафту стане викликом для Росії
  • Санкції проти танкерного флоту РФ потрібно посилювати
  • Трамп може передавати допомогу Україні за схемою ленд-лізу на пільгових умовах

США необхідно зосередитися на пошуку ефективних важелів тиску на Росію, зокрема через санкції в нафтовому секторі та економіці, про що заявляв Трамп. Чи буде цього достатньо для впливу на РФ, в інтерв’ю Главреду пояснив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Він зазначив, що існують різні погляди щодо методів тиску на Росію, і це легко побачити, проаналізувавши коментарі експертів. Більшість фахівців вважають, що найбільш ефективним способом впливу є зниження цін на нафту на світових ринках, оскільки значна частина фінансування війни забезпечується саме за рахунок нафтових доходів. Якщо Трампу вдасться досягти зниження ціни, це матиме відчутний ефект.

Цікаво, що експерти вже розрахували оптимальний рівень. Наприклад, Кіт Келлог назвав цифру у 45 доларів за барель. Якщо ціна впаде до цього показника, Росія зіткнеться з фінансовими труднощами, що може змусити її шукати шляхи для переговорів.

"Чи вдасться цього досягти? Питання дискусійне. США можуть протягом року поступово збільшити видобуток нафти і частину її продавати на зовнішні ринки. Це могло б знизити ціни на глобальних ринках. І це може зменшити ціну на нафту на глобальних ринках. А от що стосується ОПЕК і Саудівської Аравії, тут є питання. Оскільки і ОПЕК, і Саудівська Аравія заробляють на продажу нафти, це їхній економічний інтерес. Вони не зацікавлені в тому, щоб ціна була нижчою", - сказав Фесенко.

США можуть оголосити особливий формат ленд-лізу для України: що передбачається
Що відомо про ОПЕК та ОПЕК+ / Інфографіка: Главред

Він додав, що для реалізації амбітних проєктів наслідного принца Мухаммеда бін Салмана Саудівська Аравія потребує ціни на нафту не нижче 100 доларів за барель, тоді як нині вона коливається трохи вище 80 доларів. Враховуючи це, ОПЕК та Ер-Ріяд не зацікавлені в її зниженні.

На думку політолога, якщо Трампу вдасться домовитися із саудитами хоча б на рік щодо збільшення нафтових поставок на зовнішні ринки, це могло б частково компенсувати втрати від падіння ціни. Взамін США можуть запропонувати Саудівській Аравії більше зброї або вигідні інвестиційні програми.

"Тобто тут уже йдеться про домовленості на рівні бізнесу. Якщо пропозиція буде вигідною для Саудівської Аравії, можливо, це спрацює. Що стосується ОПЕК загалом, я сумніваюся, що це спрацює. Навряд чи вони підуть на це. Тож проблемним моментом є саме ОПЕК, а також частково Саудівська Аравія. Як політолог, я в цьому питанні налаштований скептично. Як громадянин України, я щиро бажаю Трампу успіху. Нехай йому вдасться знизити ціну на нафту", - повідомив Фесенко.

Він також наголосив, що тарифні санкції проти Росії не принесуть бажаного результату. Натомість подальше посилення фінансових обмежень, зокрема вторинних санкцій проти Китаю, Індії та Туреччини, вже дає певний ефект і потребує подальшого розширення.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Фесенка Главреду щодо перспективи мирних переговорів:

Фесенко наголосив, що окрему увагу слід приділити санкціям проти російського танкерного флоту, зокрема щодо страхових компаній, які обслуговують російські судна. Важливо блокувати не лише ті компанії, що працюють у США, а й ті, що ведуть діяльність в Індії, Китаї, Туреччині та інших країнах. Такі обмеження можуть мати суттєвий вплив. Якщо Трамп ухвалить рішення про їхнє посилення, це може значно послабити позиції Росії.

"І, безумовно, найголовніше найближчим часом - це відновлення військової підтримки України. Імовірно, вона буде не безоплатною, як за Байдена, а в борг, за так званою схемою ленд-лізу на пільгових умовах. Тобто ми будемо розраховуватися за цей борг пізніше. Але головне - відновити військову допомогу Україні, а ще краще - збільшити її", - сказав він.

Фесенко підсумовує, що це стане важелем тиску на Росію. Якщо ж Москва продовжить опір і висуватиме свої умови, необхідно посилити військову підтримку України, надавши сучасне озброєння, здатне завдавати ударів по російській території. Це ще більше підсилить ефект тиску. Водночас миттєвого вирішення ситуації не існує – жодної "чарівної палички" для негайного результату немає.

"Отже, чарівної палички, яка могла б миттєво змінити ситуацію, не існує. Але якщо адміністрація Трампа використовуватиме комплексний підхід - від зниження ціни на нафту до військової допомоги Україні та посилення санкцій - це може дати результат. Тоді вони поступово зможуть примушувати Путіна до переговорів", - резюмував політолог.

Позиція Трампа щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог не презентуватиме "мирний план" Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли документ буде завершений, Трамп особисто його представить.

Також Келлог відкинув можливість відновлення ядерного статусу України. В інтерв’ю Fox News він прокоментував відповідну ідею президента Володимира Зеленського, заявивши, що такий сценарій не розглядається.

Тим часом у Росії заявили про ймовірність зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом найближчим часом. Про це повідомив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, відповідаючи на запитання про можливі переговори між президентами РФ та США.

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Хто такий Володимир Фесенко

Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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