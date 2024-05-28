"Початок завершення війни": Стефанішина розповіла про план відновлення миру

Лише за результатами саміту буде зрозуміло, якою може бути наступна зустріч, каже Стефанішина.

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Саміт миру може стати першим майданчиком, який допоможе завершити війну / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Саміт миру стане першим майданчиком, який допоможе завершити війну в Україні. У майбутньому формат зустрічі лідерів може бути дещо змінений, заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає 24 Канал.

Вона наголосила, що ця зустріч стане першим майданчиком де лідери офіційно обговорюватимуть відновлення миру в Україні.

"Це початок великого політичного виміру, завершення війни. Безумовно, будуть певні модифікації і вже була анонсована опція наступної зустрічі в одній з арабських країн", – сказала Стефанішина. відео дня

Українська міністерка називає Саміт миру "єдиним новим інструментом, який дозволяє завершити війну, не зв'язуючи себе певними конвенційними механізмами".

Говорячи про ймовірну присутність російської сторони на такому саміті в майбутньому, Стефанішина зазначає, що наразі варто зосередитися на організації зустрічі, яка відбудеться вже через 2 тижні.

"Ми маємо зосередитись на тому, щоб жодні російські дезінформаційні кампанії не мали успіху. Це і дискредитація української влади, і дискредитація формули миру, і самого мирного саміту для того, щоб цей захід не був успішним", – сказала вона.

Стефанішина підкреслює, що лише за результатами саміту буде зрозуміло, якою може бути наступна зустріч. Втім, вона закликала "не мати ілюзії про те, що Росія не має намірів залучатись в конструктивні переговори".

Віцепрем'єрка вважає, що підважування статусу легітимності президента України та альтернативні формули миру, лише розтягують порядок денний.

Хто така Ольга Стефанішина Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій: комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;

українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва. Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

Глобальний саміт миру - останні новини

Нагадаємо, Офіс президента анонсував проведення першого Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. У заході мають взяти участь лідери держав усіх континентів. Мета саміту - обговорення механізмів для завершення розв'язаної Росією війни проти України і об'єднання світу навколо формули миру Києва, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй.

Президент України Володимир Зеленський критично оцінив імовірність, що президент США Джо Байден не буде присутній на Саміті миру.

Відомо і те, що РФ боїться проведення Глобального саміту миру, який запланований у Швейцарії, оскільки Путін не очікував, що так багато країн братимуть у ньому участь.

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