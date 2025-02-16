Співпраця між Вашингтоном і Москвою: Кулик розкрив неочікуваний сценарій

Вашингтон може спробувати створити певний буферний пояс за участі Росії.

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Чи налагодить США зв'язок із РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

Ключові тези Кулика:

Росія втрачає свої позиції у світі

Вашингтон також працює над розривом так званої осі шиїтського спротиву

В інтервʼю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик розповів, у чому саме на даному етапі може полягати співпраця між Вашингтоном і Москвою.

"По-перше, вони переглядають політику на Великому Близькому Сході. Росія поступово витісняється з цього регіону: у Сирії вона втрачає свої позиції, а в Лівії не може закріпитися. Тобто, найімовірніше, новий Близький Схід буде без російської політичної та військової присутності", - пояснив Кулик.

Експерт також зауважив, що Вашингтон також працює над розривом так званої осі шиїтського спротиву. У зоні ризику - Хезболла, а далі, ймовірно, ліквідація хуситів.

"Ми фактично перебуваємо на порозі таких операцій. Не можна виключати можливості завдання ударів або навіть військової операції проти Ірану. Щоб унеможливити допомогу Росії цьому регіону, американці попрацюють над цим. По-друге, стоїть питання часткової фіксації інтересів Китаю. Вашингтон може спробувати створити певний буферний пояс за участі Росії, аби стримати просування Китаю в Центральній Азії та інших регіонах. Така інтенсивність китайської присутності і розширення їхніх інтересів лякають США", - додав Кулик.

Експерт вважає, що з іншого боку, Китай нічого не робитиме, щоб там закріпитися, тобто він не буде проводити військові операції. Але грошима, інвестиціями та інфраструктурними проектами він намагається проникнути скрізь, аж до мексикано-американського кордону.

Яка позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"Тому Китай має бути стриманим, а РФ розглядається як сила, яка може, з одного боку, бути дружньою до Китаю, а з іншого - створювати йому конкуренцію. І вбивати клин між Росією та Китаєм - це один з постулатів трампізму. У Білому домі сприймають Китай як більшу загрозу, тоді як Росію вважають "непорозумінням", яке можна або купити, або створити їй труднощі, або ж, зрештою, домовитися. Наразі ставку роблять саме на можливість "покупки" або домовленості РФ. Якщо це не спрацює, будуть шукати інші важелі впливу", - додав Кулик.

Тож завжди існує шанс, коли зіштовхнувшись з неможливістю домовленостей чи прогресу у переговорах з Москвою, Трамп розвернеться на 180 градусів і піде в інший бік, погрожуючи Росії.

"Але поки що все свідчить про готовність сторін увійти у великий переговорний трек. І це може відбутися найближчим часом", - зазначив Кулик.

Дивіться відео інтервʼю Віталія Кулика Главреду щодо заяв Трампа про переговори щодо війни в Україні:

Переговори США та РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗМІ дізналися ймовірну дату і місце саміту зустрічі Трампа з Путіним. Саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна може відбутися наприкінці лютого в Саудівській Аравії.

У Кремлі серйозно злякалися після розмови Трампа і Путіна. Російська владна верхівка боїться, що росіяни сприйматимуть президента США Дональда Трампа як "сильного лідера". Тож Кремль доручив медіа подавати телефонну розмову між Трампом і Путіним як дипломатичну перемогу Кремля.

Стало відомо, що Трамп і Путін спробують досягти припинення вогню до Великодня або 9 травня. За словами українського чиновника, Путін "захоче укласти угоду в знаменний день". Головна мета Путіна - створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі.

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