Події на Бєлгородщині жодним чином не впливають на безпеку в Україні - Данілов

Секретар РНБО підкреслив, що громадяни РФ мають право на протест. Це записано в їхніх нормативно-правових документах.

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Данілов заявив, що події на Бєлгородщині не вливають на безпеку в Україні / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, УНІАН

Ситуація в Бєлгородській області після входження туди легіону "Свобода Росії" і російського добровольчого корпусу жодним чином не впливає на безпеку в Україні. Ці події є внутрішніми справами країни-агресорки. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"На безпеку в Україні ця ситуація (в Бєлгородській області, – ред.) не впливає жодним чином. Громадяни РФ мають право на протест. Це записано в їхніх нормативно-правових документах. І Росія має самостійно з цим питанням впоратися", - сказав Данілов.

Секретар РНБО також прокоментував реакцію Кремля, оскільки російська влада звинуватила у причетності до операції Збройні сили України. Він підкреслив, що будь-які звинувачення в бік України є нісенітницею.

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"Звинувачувати у цьому ЗСУ – це якась нісенітниця. Дивно було чути сьогодні заяви, які було чутно від (речника Кремля, – ред.) Пєскова. Вони сказали, що вони там стурбовані. Незрозуміло, чого вони стурбовані, якщо їх громадяни в такий спосіб виражають свою позицію", - зауважив Данілов.

Також він відповів на запитання, чи знала Україна про наміри російських ополченців увійти в Бєлгородську область. Секретар РНБО наголосив: "Є громадяни Росії, які зі зброєю в руках пішли визволяти свою рідну землю, – мають на це повне право".

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці легіон "Свобода Росії" і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що події у Бєлгородській області РФ спричинили паніку в російському інформаційному просторі. На російську владу та армію полилася критика за нездатність зміцнити кордони і слабкість укріплень, які були зведені у регіонах.

Дивіться відео, в якому російський правозахисник Марк Фейгін розповів про бої за Бєлгород:

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