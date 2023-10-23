Солодка смерть в Армавірі: у РФ намагалися вбити 77 військових пілотів — ЗМІ

Жертвами отруєння повинні були стати десятки військових льотчиків РФ.

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Пілотів РФ намагалися отруїти тортом / t.me/bazabazon

На святкуванні 20-річчя Армавірського військового авіаційного училища намагалися отруїти десятки російських військових льотчиків.

Пілотів РФ нібито хотіли отруїти за допомогою торта і алкоголю, начиненого отрутою. Про це повідомляє Baza з посиланням на джерела, які були присутні на заході.

Підкреслюється, що інцидент стався 21 жовтня, коли в Армавірському військовому авіаційному училищі проводилося святкування 20-річчя училища.

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Як пише Telegram-канал Fighterbomber, торт приніс на захід незнайомий кур'єр, причому частування навіть встигли розрізати, але їсти не стали. Після цього з'ясувалося, що кур'єр поїхав і відразу купив квиток на літак.

Також повідомлялося, що кур'єр був затриманий і виявився уродженцем захопленого РФ Мелітополя Запорізької області. Стверджувалося, що він тут же зізнався в тому, що приніс отруєний торт і кілька пляшок алкоголю.

Як стверджують учасники святкування, торт і пляшки з алкоголем були доставлені рано вранці, коли випускники училища ще не приїхали.

Також джерела Baza (мабуть, в правоохоронних органах) підтвердили затримання в аеропорту Ставрополя 32-річного Семенова, який народився в Мелітополі. Він був заарештований за статтею "розбій" і переданий оперативникам з Армавіра.

Видання припускає, що це було зроблено тому, що немає ніяких доказів його причетності до "отруєння". Повідомляється, що оперативники шукають кондитерів та інших причетних до виготовлення і передачі торта.

Як уточнили росЗМІ, жертвами отруєння повинні були стати 77 військових льотчиків РФ.

Пілотів РФ намагалися вбити отруєним тортом / t.me/bazabazon

Раніше повідомлялося про те, що у Маріуполі ліквідували 14 військових-росіян. Отрута найчастіше потрапляє в організм через їжу або напої, але може вбити людину і через дотик до поверхні.

Нагадаємо, в результаті удару по військовій базі під Маріуполем 50 окупантів привезли до лікарні. Російські загарбники всю ніч розбирали завали і відвозили поранених і загиблих. В результаті удару також було знищено багато техніки ворогів.

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