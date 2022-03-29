Шустер назвав причину, по якій Путін захоче закінчити війну до Великодня

Савік Шустер / скріншот відео 112 Україна

Відомий телеведучий Савік Шустер висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін захоче завершити війну в Україні аж до Великодня (у 2022 році її святкуватимуть 24 квітня). Про це журналіст розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Він зробив 9 травня сакральним днем. І цей період між Великоднем і 9 травня, я так думаю, не може бути у війні. Там і відродження Христа, і ця сакральна Перемога. І бомбардування туди не монтуються", - вважає Шустер.

Однак до того, вважає телеведучий, російський диктатор може віддати наказ своїм солдатам здійснювати в Україні ще більш моторошні злочини.

"Я боюся, що в цей період він готовий на ще більш суворі злочини, ще більш погані злочини. Цього я побоююся. Я не лякаю, я просто виходжу з психології того, хто там і приймає практично одноосібно рішення", – пояснив журналіст.

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Нагадаємо, раніше Україна інформаційно перемогла в першій фазі війни проти Росії. Але зараз почалася вже друга фаза, яку агресор буде намагатися виграти щосили.

Як у Facebook повідомила голова Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки любов Цибульська, що ворог робитиме більше постановочних історій про нібито знущання над полоненими росіянами.

За її словами, мета подібних інформаційних операцій - дискредитація українських військових і зменшення поставок озброєнь із західних країн.