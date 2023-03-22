Шойгу ляпнув зайвого про мир з Україною і втік від журналістів

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу раптово заговорив про мир з Україною, але відразу ж втік від журналістів.
Журналісти проекту Faridaily показали повну версію з "ганьбою" Шойгу.
На опублікованих російський міністр на питання "кремлівських" журналістів з приводу фінального варіанту завершення війни з Україною відповів, що все закінчиться "миром".
"Будь - яка війна закінчується миром", - заявив він.
Прокремлівські журналісти уточнили, як скоро можна розраховувати на мир, але відповіді не отримали - Шойгу просто втік від них.
Путин хоче перемир'я
Раніше російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський заявив, що російський диктатор Володимир Путін втратив контроль над тим, що відбувається у нього під носом. Зараз він хоче затягнути війну проти України, щоб не втратити владу в РФ і втриматися на президентському кріслі.
Він зазначає, що Путіну не вигідно зараз відкрито оголосити Україні війну замість так званої "спецоперації", як в РФ називають повномасштабне вторгнення. Адже тоді доведеться ставити економіку Росії на військові рейки.
Раніше радник керівника офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому Росія клянчить в України "переговори". Він зазначає, що Україні не потрібні переговори з агресором Росією, яка вторглася на чужу територію і вбиває людей. Москві потрібен діалог, щоб спробувати зняти з себе відповідальність за масові злочини, зафіксувати "лінію розмежування" для оновлення своєї армії і отримання оперативної паузи.
Нагадаємо, колишній командувач американськими військами в Європі генерал Бен Ходжес зазначив, що росіяни не здалися і не змінили своїх планів щодо війни проти України, тому переговори з країною-агресором не мають сенсу, війну потрібно закінчити на полі бою.
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