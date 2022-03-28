Розкішна садиба в центрі міста: як живе улюблена дочка Путіна

Житловий комплекс знаходиться в історичному центрі Санкт-Петербурга в 5 хвилинах від Невського проспекту.
У російському місті Санкт-Петербурзі знайшли розкішний будинок, в якому проживає 19-річна дочка президента РФ Володимира Путіна.
Як повідомляють журналісти британського видання Mirror, Розова живе в пент-хаусі площею понад 400 квадратних метрів, а ось адреса квартири в Санкт-Петербурзі стала доступною після зливу даних "Яндекс їжі".
Хакери опублікували імена, номери телефонів і адреси, куди кур'єри возили замовлення.
У переліку знайшлася інформація про ймовірну дочку Володимира Путіна і мультимільйонерки Світлани Кривоногих. Дані додатки свідчать, що Розова за вказаною адресою неодноразово замовляла їжу.
Дочка Путіна живе в розкішній садибі
"Житловий комплекс знаходиться в історичному центрі Санкт-Петербурга в 5 хвилинах від Невського проспекту. У клубному будинку 77 квартир і 4 пентхауси вартістю 2,3 млн доларів. Всі квартири продаються з повною обробкою і меблями за авторським проектом від дизайнера Роберто Молон", - йдеться в повідомленні.
Маєток є одним з найдорожчих в Петербурзі, оскільки воно розташоване в районі "золотого трикутника".
Будинок схожий на палац в стилі арт-деко, він обладнаний оздоровчим центром з басейном і розкішним сервісом.
Повідомляється, що власницею квартири є мама Лізи Рожевої – Світлана Кривоногих.
Справжнє ім'я Лізи Рожевої - Єлизавета Кривоногих, її мати Світлана в 90-х була звичайною прибиральницею і жила в комунальній квартирі в Санкт-Петербурзі. Після знайомства з Путіним вона несподівано стала мультимільйонеркою.
У 2003 році Кривоногих народила дочку Лізу, яка неймовірно схожа на президента РФ. Зараз колишня коханка Путіна є однією з найбагатших людей в Росії. Їй належить Гірськолижний курорт "Ігора" і нерухомість в Монако.
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