РФ у 2024-му збільшить оборонпром за рахунок росіян: експерт оцінив можливість бунтів

До середини 2024 року приблизно половина населення Росії буде говорити про те, що стан їхнього життя погіршився.

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РФ у 2024-му збільшить оборонпром за рахунок погіршення життя росіян/ колаж: Главред, фото: УНІАН, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія у 2024 році буде збільшувати свою оборонну промисловість виключно завдяки погіршенню життя росіянин, а також інфляції і девальвації рубля.

Половина населення Росії до середини поточного року будуть скаржитися на погіршення стану їхнього життя. Але при цьому важко спрогнозувати, чи призведе це до виникнення бунтів, тому що ніхто не знає, "де ця пружина розривається". Про це сказав політолог, радник керівника УДА з інформаційних питань Вадим Денисенко в інтерв’ю Главреду.

"Станом на зараз 42 відсотки росіян говорять про погіршення рівня їхнього життя. І протягом 2024 року збільшення російського оборонпрому буде відбуватися виключно завдяки погіршенню життя середньостатистичного росіянина, а також інфляції і девальвації рубля. Тому до середини 2024 року приблизно половина населення Росії буде говорити про те, що стан їхнього життя погіршився. Чи призведе це до якихось бунтів говорити складно, тому що ніхто в світі не розуміє, де ця пружина розривається", – зазначив Денисенко. відео дня

За його словами, влада країни-агресорки Росії зробила все, щоб усунути будь-яку опозицію.

"Зараз можна говорити лише про те, що російська влада зробила все, що від неї залежне, щоб у РФ не було навіть квазіопозиції. Навіть комуністи та ЛДПР, фактично, зникають з політичного ландшафту – їх тримають на штучному диханні, і поки що влада не розуміє що з ними робити, тобто чи заводити їх до наступного парламенту, чи ні", – сказав політолог.

Він зазначив, що станом на зараз єдина інтрига майбутніх виборів у Росії полягає у тому, скільки відсотків дадуть представнику комуністів, який поки що має три відсотки підтримки.

"Тобто інтрига лише у тому, чи домалюють йому умовних сім-вісім відсотків, щоб зробити з нього умовного другого кандидата", – зазначив Денисенко.

Хто такий Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

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