РФ звузила свої цілі в Україні після провалів: експерт назвав пріоритети Кремля

РФ звузила свої цілі в Україні після провалів/ УНІАН, Посольство США в Україні

Росія через низку провалів звужує свої завдання у війні проти України. Тепер країна-агресорка концентруватиме основні зусилля на тому, щоб захопити Донецьку область у її адміністративних межах.

Таку думку висловив експерт з питань безпеки Іван Варченко в ефірі телемарафону "FreeДом". Він зазначив, що Донецький напрямок залишається найгарячішим.

"Можна прогнозувати, що, звичайно, і Бахмут, й Авдіївка наша, і Краматорськ разом зі Слов'янськом будуть зараз основною ціллю російського режиму", – наголосив Варченко.

При цьому він зазначив, що нині немає жодних виразних ознак того, що Росії взагалі вдасться це зробити у майбутньому. Тому влада країни-агресорки намагається щось вигадати і викрутитися з цієї ситуації.

"Ось зараз вони говорили про велику гуманістичну місію російського народу. Бачте, вони не хочуть вбивати мирне населення. Після того, як вони вбили десятки тисяч українських громадян", – зазначає експерт.

Нагадаємо, екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах.

Раніше журналісти The New York Times зазначали, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ухвалив рішення збільшити чисельність російської армії через очікування затяжної війни проти України. Вони припускають, що, ймовірно, бойові дії затягнуться до наступної зими, або навіть довше.

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