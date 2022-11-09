Путін збирається передати владу ще цього року: аналітик назвав ім’я обраного кандидата

Путін збирається передати владу ще цього року – аналітик/ скрін

Російський диктатор Володимир Путін збирається передати владу в РФ, і може зробити це вже цього року. У ситуації, що зараз склалася, для нього це вже питання виживання, а не просто іміджу чи репутації.

Адже зараз очевидно, що російська армія програє у війні проти України. А в Росії таких поразок своїм "вождям" не пробачають. Про це розповів історик і політичний аналітик Валерій Соловей в ефірі YouTube-каналу "Гроші".

"Як кажуть мені військові: у Росії можуть пробачити все, що завгодно вождю, окрім військової поразки. Кремль зараз перебуває на межі військової поразки, і російські військові це прекрасно розуміють", – зазначає політичний аналітик.

При цьому він каже, що "золотий час" для передачі влади і залишення посади Путін уже проґавив. Він зіпсував усе тим, що вторгнувся в Україну. Якби цього не було, російські медіа та підручники з історії писали б про нього, як про людину, яка "підняла Росію з колін". Принаймні російському диктатору створили б такий образ. Проте тепер після такої фатальної помилки Путіну навіть приписати такий образ не зможуть.

Хто може замінити Путіна

За словами політичного аналітика, Путін уже погодився на основного кандидата, якого йому запропонували – сина Миколи Патрушева Дмитра.

"Саме по лінії Патрушев-Салліван йдуть консультації США і Росії. Друга лінія – це Ушаков. Але Патрушев важливіший", – зазначає Соловей.

Але при цьому Путін розраховує спробувати управляти, коли піде у тінь. Адже з Патрушевим його пов'язують тісні стосунки, і російський диктатор розраховує на максимальні гарантії.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати до України "сирійський сценарій" і бомбити її міста так само, як бомбила сирійське місто Алеппо. Країні-агресорці РФ не дає цього зробити лише українська протиповітряна оборона (ППО). Проте систем ППО Україні не вистачає.

Нагадаємо, норвезькі експерти назвали 7 головних помилок диктатора РФ у війні. Російський диктатор Володимир Путін допустив низку помилок у війні проти України. Його стратегічні промахи сприяли провалу "бліцкригу", а тепер можуть спричинити затягування війни.

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