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Путін сильно схибив: експерти назвали 7 головних помилок диктатора РФ у війні

8 листопада 2022, 15:47

Через низку помилок Кремля бліцкриг армії РФ став неможливим, а війна може перерости у затяжну.

Владимир Путин, российские военные
Експерти назвали 7 головних помилок диктатора РФ у війні/ сайт Кремля, Міноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін допустив низку помилок у війні проти України. Його стратегічні промахи сприяли провалу "бліцкригу", а тепер можуть спричинити затягування війни.

Однією з помилок є неправильне сприйняття української армії. Путін був впевнений, що армія України набагато слабша. У той же час російські війська виявилися набагато менш компетентними. Про це пише норвезька газета Dagbladet з посиланням на експертів.

Аналітики зазначають, що Путін припустився низки помилок ще на початку вторгнення. І всі вони підштовхують війну до того, щоб вона стала затяжною.

На думку експертів з Норвегії, російський диктатор зробив наступні стратегічні помилки у війні проти України:

  1. Президент РФ розраховував на швидку капітуляцію українців і думав, що громадяни України масово підтримуватимуть російське вторгнення.
  2. Путін вважав, що Захід розколовся, і тому знадобиться дуже багато часу для об'єднання та надання підтримки Україні й запровадження санкцій проти Росії.
  3. Російський диктатор не розраховував на такий сильний опір з боку захисників України. Він думав, що українська армія набагато слабша. У той же час російська армія продемонструвала меншу компетентність, ніж очікувалося.
  4. Через війну Росії проти України НАТО "отримало нове життя", при тому що РФ якраз дуже не хотіла зміцнення і розширення Північноатлантичного альянсу.
  5. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну "підхтовхнуло" до США такі важливі буферні держави, як Швеція і Фінляндія.
  6. Через розв’язану проти України війну російські війська були затягнуті у "трясовину" у другій за величиною країні Європи.
  7. Міжнародна спільнота не сприймає незаконну окупацію Росією регіонів України. У той же час Збройні сили України звільняють від російської окупації значні території, які загарбникам вдалося захопити раніше.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати до України "сирійський сценарій" і бомбити її міста так само, як бомбила сирійське місто Алеппо. Країні-агресорці РФ не дає цього зробити лише українська протиповітряна оборона (ППО). Проте систем ППО Україні не вистачає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у окупантів РФ вже почалися проблеми, які будуть тільки посилюватися, при цьому росіяни істотно поступаються в гонитві потенціалів. Росія вживає всіх заходів, щоб заморозити війну.

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