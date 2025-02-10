Путін може зупинити війну проти України: названо важливу умову

Російські еліти не здатні до активних дій для усунення воєнного злочинця Путіна, тому зупинення війни проти України не викличе опору, зазначив Тука.

https://glavred.net/world/putin-mozhet-ostanovit-voynu-protiv-ukrainy-nazvano-vazhnoe-uslovie-10638449.html Посилання скопійоване

Путін може зупинити війну проти України - яка умова / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Про що сказав Тука:

Путін погодиться на замороження війни

У разі усунення Путіна, геополітичний курс РФ може не змінитись

Якщо Дональду Трампу вдасться домогтися замороження війни за поточною лінією розмежування, Володимир Путін зможе погодитися на це, навіть попри високий рівень мілітаристських настроїв у російському суспільстві. Про це на чаті в Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

За словами Георгія Туки, російський диктатор Володимир Путін цілком здатен зупинити війну. Водночас реакція російських еліт на таке рішення може бути різною. Частина фінансово-промислових груп зацікавлена у продовженні війни, тоді як фінансові, культурні та непов’язані з ВПК промислові еліти зазнають значних втрат через санкції й, навпаки, прагнуть завершення бойових дій.

"Утім, я не вірю, що будь-які російські еліти здатні до якихось рішучих дій. Також я не вірю, що може прилетіти табакерка в голову Путіну. Скоріше карлика придушать власним шарфом, як Павла, і на цьому закінчиться його період існування. Але зараз передумов для цього немає. Хоча "чорний лебідь" можливий", - вказує він.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Тука також наголосив, що навіть у разі усунення Путіна його можуть замінити Патрушев, Сурков або Медведєв, що не гарантує зміни політичного курсу Росії.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що керівництво РФ на чолі з Путіним прагне продовжити війну у 2025 році, забезпечуючи для цього необхідні ресурси.

Тим часом у Росії регіональні клани, відчувши ослаблення федерального центру, можуть спробувати зміцнити власні позиції та дистанціюватися від Москви, що потенційно здатне запустити процес розпаду країни. Про це в чаті з читачами "Главреда" розповів Георгій Тука, ексочільник Луганської ВЦА та колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Темпи просування російських військ в Україні сповільнилися: у січні 2025 року вони захопили близько 320 кв. км, що значно менше, ніж понад 700 кв. км у листопаді 2024-го. Попри продовження наступу на Донбасі, останніми тижнями українські сили розпочали серію локалізованих контратак по всій лінії фронту, повідомляє Le Figaro.

Інші новини:

Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред