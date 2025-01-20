Геть з п'єдесталу: Фіцо 'продув' опозиції в соцопитуваннях - що відомо

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- Хто лідирує в словацьких соцопитуваннях
- "Прогресивна Словаччина" може створити нову коаліцію
Найбільша опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" випереджає партію Smer-SD, очолювану прем’єром Робертом Фіцо, згідно з останнім соцопитуванням Ipsos, опублікованим aktuality.sk.
Дані показують, що "Прогресивна Словаччина" здобула б 23% голосів, тоді як Smer-SD отримала б 22,2%.
Третє місце зайняла б партія "Голос" із трохи більше ніж 11% підтримки, а ультраправа партія "Республіка" опинилася б на четвертій позиції з 7,7%.
За результатами дослідження, Smer-SD не змогла б створити урядову коаліцію разом із "Голосом" та "Республікою".
Натомість "Прогресивна Словаччина", об’єднавшись із іншими опозиційними силами, зокрема "Рухом за Словаччину", мала б шанс сформувати мінімальну парламентську більшість із 76 мандатів.
Останні новини про Словаччину - що відомо
Нагадаємо, як писав Главред, прем'єра Словаччини Роберта Фіцо просять піти у відставку. Причиною для такого заклику є агресія до Зеленського та інших політиків.
Окрім цього, лідер опозиції Словаччини розкрив деталі зустрічі із Зеленським. Він спростував слова прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо щодо відправлення словацьких військ в Україну.
Своєю чергою прем'єр-міністр Фіцо заговорив про спробу держперевороту. В такому плані він звинуватив опозицію.
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Хто такий Роберт Фіцо
Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.
У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.
Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.
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