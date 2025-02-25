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Припинення вогню до Великодня: експерт пояснив, чи зупинить Кремль бої у квітні

Даяна Швець
25 лютого 2025, 04:30
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Полковник запасу ЗСУ озвучив, що стоїть за бажанням РФ припинити вогонь.
Припинення вогню до Великодня: експерт пояснив, чи зупинить Кремль бої у квітні
Експерт пояснив, чому Кремль хоче зупинити бої у квітні/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Світан:

  • До кінця квітня в Росії закінчаться практично всі сили і засоби
  • Росіянам потрібна оперативна пауза, якраз до Великодня

Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела повідомляв, що плани адміністрації президента США Дональда Трампа передбачають досягнення домовленості про припинення вогню в Україні до Великодня, який відзначатиметься 20 квітня. Наскільки реальними є такі терміни відповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Це Путін, який себе позиціонує великим і богообраним, прив'язує припинення вогню до Великодня", - каже Світан.

Однак, за словами Світана, справа тут не у святі, а в тому, що до кінця квітня в Росії закінчаться практично всі сили і засоби, які зараз використовуються під час наступу, і росіянам потрібна оперативна пауза.

"До Великодня" – це якраз кінець квітня, 20-ті числа. Тож це запит Путіна, який просто ретранслював Трамп", - заявив Трамп.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Закінчення війни в України - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант. З такою заявою виступив президент Зеленський, підкресливши, що з таких кроків повинне починатися завершення війни.

Водночас, відповідаючи на запитання, скільки років ще буде війна, полковник запасу Роман Світан відповів, що нашій державі потрібно воювати до зачистки України від російської присутності. На його думку, такої роботи у нас років на три.

Також, коментуючи варіанти швидкого закінчення війни, Світан пояснив, коли Путін знову накаже піти на міста України. За словами експерта, загроза прориву фронту була торік, однак зараз запал РФ вже не такий сильний.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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