Православний булінг: у РФ випускник підірвав гімназію при монастирі, багато поранених

У Підмосков'ї підірвали православну гімназію / скріншот

В підмосковному Серпухові випускник православної гімназії, розташованої поруч з Введенським жіночим монастирем, привів у дію саморобний вибуховий пристрій на території установи.

В результаті є постраждалі, повідомили у прес-службі обласного главку МВС РФ.

Відзначається, що вибух прогримів вранці в приміщення православної гімназії. Терористом виявився 18-річний випускник цього навчального закладу.

У поліції повідомили, що педагогічний склад і учні евакуйовані, викликана швидка допомога.

За останніми даними джерел, в результаті вибуху постраждали семеро дітей. Сам підліток, який підірвав бомбу, також госпіталізований, медикам вдалося його реанімувати.

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Як уточнює ТАРС, кількість постраждалих під час вибуху в гімназії на території монастиря в Серпухові зросла до 12

Хто влаштував вибух у православній гімназії

Підліток, який влаштував вибух, був у минулому вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі, повідомило Інтерфаксу інформоване джерело.

"За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи і черниць на тлі особистих неприязних відносин", - сказало джерело.

За попередніми даними, під час навчання нападник піддавався булінгу.

Владислав Струженков / Instagram

Саморобну бомбу в гімназію, за неофіційною інформацією, приніс її колишній учень 18-річний Владислав Струженков. Самому підривнику, за попередніми даними, відірвало ногу, він загинув, пише mk.ru.

У свою чергу представник Слідкому РФ заявив, що хлопець, який влаштував вибух у гімназії при монастирі в Серпухові живий і знаходиться в реанімації.

Російські ЗМІ пишуть про те, що Струженков скаржився психологу, що не бачить свого майбутнього і не хоче жити.

Нагадаємо, раніше в Казанській гімназії №175 зловмисник відкрив вогонь, загинули семеро учнів і двоє дорослих, є десятки постраждалих. ЗМІ з'ясували, що стрілець також влаштував вибух.

За підозрою в нападі на навчальний заклад затриманий 19-річний колишній учень – Ільназ Галявієв.

На допиті хлопець сказав, що завжди всіх ненавидів. Затриманий також стверджував, що місяці два тому усвідомив себе богом, а пізніше "почав пробуджуватися монстр".

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