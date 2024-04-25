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Допомога США для України: в Білому домі розповіли, на скільки її вистачить

Юрій Берендій
25 квітня 2024, 10:48
В Білому домі зазначили, що США зможуть забезпечити українських військових всім необхідним до кінця 2024 року.
Допомога США для України: в Білому домі розповіли, на скільки її вистачить
В Білому домі назвали остаточний термін / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Після підписання законопроекту про масштабну військову та економічну допомогу Україні президентом США Джо Байденом, в Сполучених Штатів буде достаньо ресурсів для допомоги ЗСУ до кінця поточного року. Про це розповів радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі.

Він також зазначив, що без військової допомоги Україні довелося б економити на снарядах.

"Я справді очікую, що з тією кількістю ресурсів, які ми маємо зараз, ми можемо продовжувати забезпечувати Україну всім необхідним протягом 2024 року", — сказав чиновник.

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Салліван зазначив, що процес затвердження додаткової фінансової та військової підтримки України тривав довше, ніж очікувалось.

Він також висловив своє завдоволення першим пакетом військової допомоги в рамках підписаного Джо Байденом закону США, однак Салліван підкреслив, що Сили оборони України наразі перебувають під значним тиском.

"Цілком можливо, що в прийдешні роки Росія може здобути додаткові тактичні досягнення", – додав посадовець, акцентувавши на спробі наступу росіян на Часів Яр та інші населені пункти на Сході України.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопроект Джо Байдена передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Допомога від США - перший пакет допомоги від Сполучених Штатів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна пройшла важкий шлях і отримала необхідну підтримку для захисту життів своїх громадян від російських атак. Протягом останніх днів Україна та США активно співпрацювали на всіх рівнях, щоб забезпечити поставку зброї та іншого обладнання, необхідного для ЗСУ, в рамках пакету допомоги від США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав, що затримка у схваленні нового законопроекту США про допомогу призвела до втрати Україною Авдіївки.

США вже поставили Україні далекобійні ракети ATACMS. Ці ракети були передані для американських артилерійських установок в рамках попереднього пакету допомоги на суму 300 млн доларів. За даними Reuters, Україна успішно використовує ці ракети на полі бою, здійснивши удар по аеродрому російських військ у Криму минулого тижня - 17 квітня.

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