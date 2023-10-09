"Поляки заслуговують на правду": Дуда зробив нову заяву про конфлікт з Україною

Президент Польщі прокоментував ймовірний конфлікт з Україною щодо зернового питання. Дуда повідомив, що переговори про вирішення проблемних питань тривають.

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Президент Польщі повідомив про відсутність конфлікту з Україною / Колаж Главред, фото: Офіс президента

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність будь-яких конфліктів з Україною. За його словами, тривають консультації щодо розв'язання проблемних питань. Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Polsat News.

Він повідомив, що інтереси Польщі для нього залишаються першочерговими. Зокрема, Анджей Дуда повідомив, що попри тиск з боку офіційного Києва, він вирішив зробити заяву про падіння саме української ракети в містечку Пшеводув.

"Поляки заслуговують на правду", - сказав Дуда.

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Також, в цьому контексті президент Польщі провів аналогію між падінням ракети на польській території та ситуацією з українським зерном.

"Зерно з України прийшло до Польщі, заполонило наш ринок, завдало шкоди інтересам польських фермерів, це треба було рішуче зупинити, і ми просто це зробили", — зазначив лідер Польщі.

Дуда запевнив, що діалог між Польщею та Україною триває.

"Абсолютно ніякої зупинки не було. Дипломатичного конфлікту немає", — наголосив польський президент і додав, що збройові компанії його країни продовжують виконувати контракти на автомобілі Rosomak і САУ Krab, системи Piorun і карабіни Grot для України.

Дуда також наголосив, що коли потрібно, спілкується з Володимиром Зеленським.

Зернова криза з Польщею

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, польська сторона хоче знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні. За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуша, польська сторона готова знайти рішення проблеми, пов'язаної із зерном з України.

Водночас як заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Польща припинила передачу Україні озброєння. Він зазначив, що військова допомога припинилася, оскільки Польща почала активно озброюватися.

Також Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи навколо українського агроімпорту. Такий варіант розвитку подій не виключив польський міністр у справах Євросоюзу Шимон Шинковський вель Сенк.

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