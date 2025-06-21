Польща готується до найгіршого: на столі уже є план евакуації у разі агресії РФ

Про що мова:
- Польща готує план передачі найцінніших творів мистецтва за кордон на випадок російського вторгнення
- Планується евакуація експонатів з близько 160 установ, включаючи картини, скульптури, книги та інструменти
Міністерство культури Польщі працює над планом евакуації національних мистецьких скарбів за кордон у разі можливого військового вторгнення. Про це повідомила очільниця відомства Ханна Врублевська в інтерв’ю Financial Times.
Польські чиновники ведуть переговори з іноземними урядами щодо прийому творів мистецтва з приблизно 160 музеїв та культурних інституцій. Під евакуацію підпадуть не лише живопис і скульптура, а й рідкісні видання та музичні інструменти.
Очікується, що остаточна версія плану буде готова до кінця 2025 року.
Координацією ініціативи займається Мачей Матисяк - колишній полковник, який раніше обіймав посаду заступника керівника військової контррозвідки Польщі.
"Нам потрібна була людина, яка працювала в армії, в обороні, але також розуміється на управлінні кризами", - сказала Врублевська.
Цей проєкт також базується на досвіді Польщі у допомозі Україні — після початку повномасштабної війни в 2022 році багато українських музейних експонатів були тимчасово перевезені до Польщі для збереження. Частина з них досі залишається на польській території.
Крім того, міністр наголосила, що подібні кроки планують і країни Балтії.
"Вони трохи менші, тому для них все трохи простіше - їм не потрібно координувати так багато людей, так багато музеїв", - сказала вона.
Ймовірний план нападу РФ на країни НАТО
Раніше The Telegraph писав про те,що Британія готується до нападу РФ і оновлює план оборони. Видання нагадує, що кремлівські чиновники неодноразово погрожували Великій Британії прямим нападом через її підтримку України.
Окрім цього, в ЄС також визнали загрозу нападу РФ і назвали дату. Аналітики припускають, що самостійно РФ не здатна почати масштабне вторгнення до країн ЄС, тому до армії Путіна можуть доєднатись війська КНДР та Ірану.
Главред також поспілкувався з чатботом із штучним інтелектом Gemini і запитав, яка країна Європи може стати першою мішенню Росії. На думку ШІ, вірогідний удар по Європі буде тактичним, з розрахунком на провокацію, дестабілізацію та випробування рішучості НАТО.
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